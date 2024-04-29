Футболисты «Зенита» и ЦСКА разочаровали фанатов. Символическая антисборная 26-го тура РПЛ

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сегодня, 21:53

У чемпионов второе поражение подряд.

Вратарь

Никита Медведев («Ростов»)

Нигматуллин из «Пари НН» пропустил пять мячей в Грозном и несколько раз сыграл нелепо. Но Медведев допустил более грубую ошибку на выходе, подарив сопернику «Ростова» из Оренбурга преимущество. Голкипер фактически сделал голевую передачу на чилийского атакующего хавбека Томпсона. Никита должен благодарить Комличенко – форвард подарил камбэк.

Защитники

Егор Филипенко («Урал»)

Клуб из Екатеринбурга ведет отчаянную борьбу за выживание. Им удалось сравнять счет против «Рубина» в концовке поединке, но вместо спасительных трех пунктов набрали всего один. А это значит проблемы в настоящем и будущем. Гол албанцу Даку подарил опытный Филипенко – защитник не сумел создать офсайдную ловушку, хотя хватало одного шага.

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Не прочитал навес на Медину – позволил вингеру «Спартака» забить второй мяч своей команды. Не поймал Хлусевича, левого латераля «красно-белых». Морозов сыграл не лучше, но более опытный Ньямси должен не только закрывать свою позицию, но также грамотно руководить линией обороны. Жерзино плохо начал карьеру в РПЛ , у француза ничего не получается.

Кирилл Гоцук («Пари НН»)

Капитан вместе с командой так сыграл против «Ахмата», то в итоге уволили главного тренера «Пари НН». Гоцук сыграл нелепо, что с ним бывает редко. Нижегородцы пропустили пять мячей на разный вкус. Ошибался голкипер и хавбеки, но от капитана обычно ждешь подстраховки напарников. Кириллу не удался поединок в Грозном, хотя совсем недавно играл лучше.

Полузащитники

Сергей Волков («Краснодар»)

Обидно терять исторический шанс стать чемпионами впервые после глупых ошибок. Но удаление Волкова за вторую желтую карточку не первый его «подвиг» в сезоне. Сергей в обороне играет хуже, чем в атаке. Но и в нападении весной смотрится не очень здорово. У Волкова был крутой отрезок, но не хватило класса и опыта для удержания оптимальной формы.

Вендел («Зенит»)

Так играть нельзя. Вендел удачно откатывает мяч ближнему напарнику без сопротивления. «Динамо» не прессинговало высоко, когда московский клуб забил гол и устал, но Вендел не стал лидером атак «Зенита», не сумел придумать явный момент у ворот Шунина. Вендел не горит желанием играть в клубе из Санкт-Петербурге, так что верным будет летнее расставание.

Клаудиньо («Зенит»)

Нет лидерских качеств, поэтому техника в решающий момент не выручает Клаудиньо. В легких поединках, когда всё складывается для «Зенита» удачно, бразилец может собрать статистику. Но против «Динамо» при плотной опеке со стороны соперников Клаудиньо не смог выйти на железные ударные позиции. У «Зенита» один удар в створ ворот Шунина за матч.

Келвен ( ЦСКА )

Привез пенальти на ровном месте, запустив череду неприятных для Акинфеева событий. ЦСКА пропустил трижды от команды легенды «армейцев» Игнашевича. Латераль московской команды проигрывал борьбу боливийцу Роберто Фернандесу. В атаке у молодого бразильца тоже ничего толкового не получалось. Отдали аутсайдеру «Балтике» три очка, ЦСКА в середине таблицы.

Нападающие

Федор Чалов ( ЦСКА )

Мистер Чалов хочет играть в серьезном западном клубе. Но пусть вас не вводят в заблуждение апрельские голы Федора – нападающий не в лучшей форме. Талант позволяет найти единственный момент, но когда соперник предлагает плотную опеку, как удалось «Балтике», то Чалов предлагает активность вместо эффективности. Федор проиграл вместе с ЦСКА .

Матео Кассьерра («Зенит»)

Теперь понятно, почему западные клубы отдали колумбийца «Зениту». Хотя нападающий, заигравший в «Сочи», получил крутой отрезок в Санкт-Петербурге после жесткого и неудачного дебюта, ещё осенью предполагали спад. У Матео была дикая эффективность – мало ударов и много голов. С «Динамо» получил шанс и не использовал его, поскольку не хватает класса.

Джон Кордоба («Краснодар»)

Ни одного удара по чужим воротам за весь матч. А ведь до удаления Волкова у «Краснодара» было 11 попыток. Но колумбийский лидер атаки «горожан» не настроился на сложный и важный поединок. Не открывался, не брал игру на себя, адресуя мяч напарникам. Кордобу закрыли, у него был лишь один подход, когда не хватило точности напарника для удара в створ с метра.

Главные тренеры

Сергей Семак («Зенит») и Владимир Федотов ( ЦСКА )

«Зенит» уступил в гостях «Динамо», а Федотов умудрился проиграть «Балтике». Команда из Санкт-Петербурге сковала оборона, которая часто подставляла голкиперов Лещука и Шунина. Но ветеран Антон лишь раз вступил в игре в матче «Динамо» против «Зенита». Акинфеев тоже огорчен действиями ЦСКА в концовке матча в Калининграде. У подопечных Федотова не пошла игра – не реализовали моменты, владея мячом, уступили новичку РПЛ . Гостевой статус матча не является оправданием. В четверг ЦСКА и «Зенит» сыграют в Кубке страны, выберут худшего. С такой игрой команды Семака сейчас многие клубы жалеют, что недооценили шансы на смену чемпиона в этом сезоне.

Унылость тура. Действия «Краснодара» в Самаре

Сильно боятся потенциального чемпионского звания. Демонстрируют бессовестное отношение персонально к владельцу клуба Галицкому и к фанатам кубанской команды. «Краснодар» боится побеждать опасных, но не безгрешных соперников вроде «Крыльев Советов», нет размашистой работы в атаке. Это ведь далеко не первая глупая ничья. Волков забил рукой – гол отменили, а затем Сергей удалился на ровном месте, и его напарники в меньшинстве не сделали подарок фанатам чемпионской интриги. Теперь «Зенит» и «Краснодар» равны в таблице по очкам, но у Семака преимущество по личным встречам. Впереди лишь четыре тура, но чемпиона пока не определили.