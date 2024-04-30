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Дочь Семака ответила критикам текущего уровня игры «Зенита»

30 апреля 2024, 11:45

Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила на критику игры команды со стороны болельщиков. Ранее «сине-бело-голубые» потерпели в РПЛ два поражения подряд.

Легко быть преданным болельщиком, когда все хорошо. В такие моменты у нас и футболисты самые лучшие, и тренеры настоящие, и игра красивая. Правда? А как только что-то идет не так, а это спорт, такое бывает, все сразу готовы тухлыми помидорами закидать «любимый» клуб.

Так вот, вы свой клуб не любите. Вы любите победы, но забываете, что побед без поражений не бывает.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
30 апреля в 20:02
А мну на этот спич может скромно спросить у почтенной публики:
- А а разве бывают тухлые помидоры? Мну почему то везде читал, что есть тухлые яйца, а помидоры гнилые!?))
Если кому интересно могу объяснить почему помидоры не могут быть "тухлыми"
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
30 апреля в 19:43, ред.
Прошу прощения Уважаемый, позвольте Вам сделать замечание:
- Нехорошо уважаемую Ольгу Юрьевну Смородскую не вспомнить всуе...))
Добавьте пожалуйста в список!)))
112910415
112910415
30 апреля в 17:56
теперь ещё и дочка с глупостями ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
30 апреля в 14:04, ред.
На самом деле я бы не ругал беднягу, у неё мать - жена Семака) Кто не знает её историю, тот может историю Заремы прочитать, тоже в жизни только одним местом торговала.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
30 апреля в 14:02
Эх, а я помню ещё догазпромовские времена, когда болели не за чемпионов, но всё равно весь город ходил (на Петрович трудно попасть было). Когда "Смена" была лучшей школой страны.

А сейчас Миллер по сути просто пользуясь служебным положением на доверенные ему государственные деньги купил себе игрушку, уничтожил все школы, скупив и посадив туда на кормление по типу Смородских личностей, а отпрыск моего кумира Сережи Манекена глумится над болельщиками, считая, видимо, что она по праву причастности к газовому братству имеет на это право.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
30 апреля в 13:45
Согласен!!!)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
30 апреля в 13:41
Семак хороший тренер для средних клубов.
Сомневаюсь, что он обладает большим авторитетом в нынешней раздевалке.
А его дочь высказалась о критике уровня игры не от большого ума.
Тратила бы она лучше деньги отца молча, не привлекая внимания.
Маг_тм
Маг_тм
30 апреля в 13:26
Если честно состав и деньги зенита несколько раз лучше любого Российского клуба. Наверное отсутствие конкурентов расслабляет игроков, и когда надо, они не могут набрать ход. Такая же фигня происходит даже когда на PS фигу гоняешь.
Garrincha58
Garrincha58
30 апреля в 13:23
это тот самый случай когда этой девочке лучше помолчать за умную сойдёшь
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
30 апреля в 12:52
как дочь тренера и теневой капитан клуба))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
30 апреля в 12:51
дочь не обязана отвечать за отца.
а то, как сам он прячется, выглядит уже совсем жалким.
nubom
nubom
30 апреля в 12:50
"...когда в следующий раз мы победим, не радуйтесь победе. Она вовсе не ваша"
- еще один единорос подрос.
ABir
ABir
30 апреля в 12:49
В Майе говорит обида за отца, а не понимание футбола в целом и игры Зенита в частности. Что вполне естественно для дочери любого человека.
allemz
allemz
30 апреля в 12:27
Следующего раза может и не быть, не загадывай особо))
В Зените даже не за второе место уволят, а за допущенную ситуацию, что клуб с кем-то борется на равных и есть риск провалить основную задачу - уже повод для хейта! Майе самое время в лучших современных экспертных традициях РПЛ раскинуть карты Таро и помочь бате выкрутиться из ситуации!
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
30 апреля в 12:22
Яблочко от яблони...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
30 апреля в 12:21
А возможно- и всего Газпрома...
adekvat
adekvat ответ Igo0rek (раскрыть)
30 апреля в 12:11
В яблочко. Так оно и есть Семак сам игрой не управляет. С таким составом тот же Карпин за 10 туров до окончания чемпионата клуб к чемпионству приводил бы.
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
30 апреля в 12:06
Скоро внуки Орлова подтянутся)...
sihafazatron
sihafazatron
30 апреля в 12:05
Зарема, дочь Семака, Бузова..... Какие у нас эксперты мощные)))
Futurista
Futurista
30 апреля в 12:04
Какие неожиданные выводы)....похоже Серёжа мало что рассказывал дочери о правде реальной жизни....
Capral
Capral
30 апреля в 12:04
Теперь понятно, кто руководит игрой Зенита. Надеюсь, она превзойдет, своего "гениального" папу!!!
Только с ней- у Питера светлое будущее!!!
Igo0rek
Igo0rek
30 апреля в 11:49
Семак посредственный тренер, мы все это видели в ЛЧ, когда наши клубы там еще играли. Финансового ресурса Зенита хватает, чтобы привезти футболистов, способных давать результат на индивидуальном мастерстве, без особого участия тренера. Но тренерской мысли Семака лично я не вижу.
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