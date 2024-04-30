Дочь Семака ответила критикам текущего уровня игры «Зенита»

Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила на критику игры команды со стороны болельщиков. Ранее «сине-бело-голубые» потерпели в РПЛ два поражения подряд.
Легко быть преданным болельщиком, когда все хорошо. В такие моменты у нас и футболисты самые лучшие, и тренеры настоящие, и игра красивая. Правда? А как только что-то идет не так, а это спорт, такое бывает, все сразу готовы тухлыми помидорами закидать «любимый» клуб.
Так вот, вы свой клуб не любите. Вы любите победы, но забываете, что побед без поражений не бывает.
В Зените даже не за второе место уволят, а за допущенную ситуацию, что клуб с кем-то борется на равных и есть риск провалить основную задачу - уже повод для хейта! Майе самое время в лучших современных экспертных традициях РПЛ раскинуть карты Таро и помочь бате выкрутиться из ситуации!
В Зените даже не за второе место уволят, а за допущенную ситуацию, что клуб с кем-то борется на равных и есть риск провалить основную задачу - уже повод для хейта! Майе самое время в лучших современных экспертных традициях РПЛ раскинуть карты Таро и помочь бате выкрутиться из ситуации!
Сомневаюсь, что он обладает большим авторитетом в нынешней раздевалке.
А его дочь высказалась о критике уровня игры не от большого ума.
Тратила бы она лучше деньги отца молча, не привлекая внимания.
Сомневаюсь, что он обладает большим авторитетом в нынешней раздевалке.
А его дочь высказалась о критике уровня игры не от большого ума.
Тратила бы она лучше деньги отца молча, не привлекая внимания.