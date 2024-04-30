Дочь Семака ответила критикам текущего уровня игры «Зенита»

Майя Семак, дочь главного тренера «Зенита» , ответила на критику игры команды со стороны болельщиков. Ранее «сине-бело-голубые» потерпели в РПЛ два поражения подряд.

Легко быть преданным болельщиком, когда все хорошо. В такие моменты у нас и футболисты самые лучшие, и тренеры настоящие, и игра красивая. Правда? А как только что-то идет не так, а это спорт, такое бывает, все сразу готовы тухлыми помидорами закидать «любимый» клуб.

Так вот, вы свой клуб не любите. Вы любите победы, но забываете, что побед без поражений не бывает.