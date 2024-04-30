Агент Миранчука высказался на тему нового контракта с «Аталантой»

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30 апреля 2024, 11:44

Футбольный агент , представляющий интересы полузащитника «Аталанты» и сборной России , высказался о будущем своего клиента.

Алексей лепит историю клуба. (Смеётся.) Скоро финал Кубка Италии с «Ювентусом» и полуфинал Лиги Европы с «Марселем». Конечно, интересные вещи случаются. Может быть, этим летом поступит какое-то хорошее предложение. У Лёши всё хорошо. Новый контракт от «Аталанты»? Это своеобразный клуб. Наверное, они сейчас думают. Считаю, что всё будет зависеть от концовки сезона, какое место займёт клуб и какой статус будет у команды.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». Его контракт действует до лета 2025 года. В текущем сезоне 28-летний атакующий полузащитник сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 9 миллионов евро.