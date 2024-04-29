«Бавария» — «Реал». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (30.04.2024)

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сегодня, 18:44

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. Рискнуть на победу «Реала» можно по коэффициенту 2.75, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.2.

Форма команд

«Бавария» имеет последний шанс в нынешнем сезоне зацепиться за трофей и это Лига чемпионов. Достаточно странная ситуация для мюнхенского клуба, однако в этом году все происходит именно так. Коллектив максимально готовится к очередной встрече с «королевским клубом», ведь чемпионат он будет доигрывать без особой мотивации. В прошлом туре «Бавария» выиграла на своем поле у «Айнтрахта» (2:1), а ранее переиграла «Унион» (5:1).

«Реал» проводит неплохой сезон и уже гарантировал себе чемпионство в Испании. Команда лидирует в Ла Лиге с 84 баллами и опережает ближайших конкурентов больше, чем на 10 очков. Коллектив в последнее время чаще проходил «Баварию», но это было практически всегда нелегко. В этот раз «сливочные» постараются добиться положительного результата в Мюнхене, чтобы более уверенно себя чувствовать на своем стадионе.

Информация для ставок

«Реал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» забивала в восьми из десяти последних домашних поединках

Пять последних матчей между клубами на поле «Баварии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

В первой игре сложно представить, кто из команд лучше адаптируется к сопернику, поэтому предлагаем просто ждать забитого мяча, как от «Баварии», так и от «Реала». Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.