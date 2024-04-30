«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (02.05.2024)

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сегодня, 00:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 2.17. Поставить на гостей можно за 2.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.32.

Форма команд

«Челси» все также не радует болельщиков частыми победами и идут лишь на девятом месте в турнирной таблице АПЛ . В активе «синих» 48 баллов, что на 12 пунктов меньше, чем у нынешнего соперника. В перенесенной игре у хозяев есть шансы порадовать болельщиков на своем стадионе и помешать принципиальному сопернику, который борется за топ-4. В прошлой игре «Челси» сыграл вничью на выезде с «Астон Виллой» (2:2), а ранее был разгромлен «Арсеналом» (0:5).

«Тоттенхэм» проиграл два последних поединка в АПЛ и заметно усложнил себе задачу попасть в топ-4. Сейчас «шпоры» располагаются на пятом месте с 60 баллами и отстают на семь пунктов от «Астон Виллы», но имеют две игры в запасе. Даже в случае победы в них, гости будут отставать от конкурента на один балл, что делает ситуацию удручающей. В двух последних матчах «Тоттенхэм» проиграл «Арсеналу» (2:3) и «Тоттенхэму» (0:4).

Информация для ставок

«Челси» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Шпоры» выиграли только два выездных поединка из десяти последних

«Челси» выиграл три матча из пяти последних с «Тоттенхэмом»

Четыре последних матча между клубами из шести завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Тоттенхэм» находится не в лучших кондициях и вряд ли сможет выиграть выездной матч с «Челси». Предлагаем сделать выбор в пользу ничейного результата по коэффициенту 4.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.