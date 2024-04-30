Заика о матче с «Факелом»: «Какое‑то опустошение, расстройство»

Защитник «Сочи» считает, что в матче 26-го тура РПЛ против «Факела» сочинцы упустили победу.

Если говорить об ощущениях, то какое‑то опустошение, расстройство. Упустили победу. Всё‑таки были шансы, моменты. Не хватает, может быть, какого‑то фарта, не знаю. Или исполнительского мастерства, чтобы хотя бы один гол забить. Даже когда забиваем, то офсайд…

Благодарен тем людям, которые верят в нас. Пока есть шансы зацепиться, команда не остановится. Не сомневаюсь в этом. Нужно до конца идти. Что из этого получится, не знаю. Надо полностью отдаваться игре. Но мы многое потеряли в той части сезона. К сожалению, этого уже не вернуть. Приходится сейчас исправлять. Чего‑то не хватает, где‑то совсем чуть‑чуть. Много матчей сыграли вничью, половину из них могли выигрывать. Плюс недобрали очков в матчах с конкурентами. В итоге идём сейчас на последнем месте.