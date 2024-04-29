«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги чемпионов (01.05.2024)

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вчера, 23:51

Ставки букмекеров

Гости являются минимальным фаворитом в этой встрече и поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.4. В то время на победу «Боруссии» коэффициент составляет 2.8. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.65.

Букмекеры не верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3 мячей стоит 1.8. Поставить на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.47.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд не очень успешно может завершить Бундеслигу, но полуфинал Лиги чемпионов безусловно можно считать успехом. Команда чувствует уверенность в себе и на предстоящий поединок, ведь « ПСЖ » команда довольно эмоциональная и если что-то пойдет не так, не факт, что она найдет решение проблемы очень быстро. В прошлом матче Бундеслиги «Боруссия» крупно проиграла на выезде «РБ Лейпциг» (1:4), а ранее поделила очки с новым чемпионом Германии – «Байером» (1:1).

« ПСЖ » на этих выходных в очередной раз стал чемпионом Франции и теперь полностью пытается сосредоточиться на своей главной цели в последние 10 лет – победе в Лиге чемпионов. «Боруссия» является не самым сильным возможным соперником в полуфинале, но и недооценивать их не стоит, ведь «Атлетико» в прошлом раунде считался фаворитом противостояния. В прошлом туре Лиги 1 « ПСЖ » сыграл вничью с «Гавром» (3:3), а ранее разгромил на выезде «Лорьян» (4:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Боруссии» Дортмунд завершились исходом «обе забьют»

« ПСЖ » выиграл девять матчей из десяти последних во всех турнирах на выезде

» выиграл девять матчей из десяти последних во всех турнирах на выезде Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

« ПСЖ » выиграл два из пяти поединка у «Боруссии» Дортмунд за последнее время

Прогноз

Команды играют между собой нерезультативно, но в этот раз может сыграть их сильная нервозность, что приведет к ошибкам. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.