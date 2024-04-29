«Ковентри Сити» — «Ипсвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.04.2024)

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вчера, 23:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ипсвич». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Ковентри Сити» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Ковентри Сити» потерял все шансы на плей-офф Чемпионшипа и доигрывает сезон в первой десятке турнирной таблицы. Коллектив идет на девятой позиции с 64 баллами и отстает от шестого места уже на восемь баллов. Уже в следующем туре хозяева могут повлиять на распределение мест выше, если отберут очки у одного из лидеров чемпионата. Два последних матча «Ковентри Сити» завершились ничьей с «Блэкберном» (0:0) и поражением от «Халла» (2:3).

«Ипсвич» потерял много очков в последних турах и рискует остаться без прямой путевки в АПЛ . На данный момент «Ипсвич» идет на третьем месте с 90 баллами и уступает «Лидсу» по дополнительным показателям, но имеет одну игру в запасе и в случае победы оторвется на три балла от конкурента. В прошлом туре чемпионата «Ипсвич» поделил очки с «Халл» (3:3), а ранее сыграл вничью с «Мидлсбро» (1:1).

Информация для ставок

«Ипсвич» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ковентри Сити» забивал в девяти домашних матчах из десяти за последнее время

«Ковентри Сити» выиграл две встречи из пяти последних с «Ипсвичем»

Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды будут играть аккуратно, но в течение матча найдут несколько моментов, чтобы забить минимум по одному мячу. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.