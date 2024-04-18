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Поле стадиона «Балтики» не пострадало во время регбийного матча

сегодня, 20:01
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов20.04.2024 в 16:30 Не начался

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил о том, что поле домашнего стадиона клуба не пострадало во время матча Высшей лиги по регби, который прошёл 13 апреля.

С полем нет проблем. Во время матча была сухая погода, поэтому поле не пострадало. Никаких повреждений. К игре с «Крыльями Советов» мы полностью готовы.

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Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 21:17
...вот какое не жалко для регби! Это наш заводской стадион, директору глубоко было нас-ать на своих футболистов,хотя на
районе мы были первыми, где 1983 год...!
Варвар7
Варвар7 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:13
Абсолютно согласен!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 21:10
...видно люди в спорт комитете города не на своём месте, по барабану всё! Ну конечно, государство построило красоту такую к ЧМ-18, стадион, трибуны и конечно же поле, для футбола...! А регби,
это хр-нова туча бугаёв под 100кг в бутцах с здоровенными шипами,
по всему полу бьют копытами, мухой в гав-о газон превратят...! Виновных к ответу!
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
сегодня в 21:02
А должно было после такого матча.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:55
Не верю. Когда видишь, как двадцать буйволов вспахивают своими копытами землю... Неужели где-то на пустыре за школой нельзя было провести этот "Матч века" ?
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 20:25
Может для регби нужно построить другой стадион!?
w7wg78hw2ffj
w7wg78hw2ffj
сегодня в 20:21
Да ладно, лунки всё равно остались, там где ворота ставили.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:18
Cитуация , когда на футбольном стадионе проводятся регбийные матчи - "ни идёт ни в какие ворота" - "ни в футбольные , ни в регбийные"....
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