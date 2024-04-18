Поле стадиона «Балтики» не пострадало во время регбийного матча

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил о том, что поле домашнего стадиона клуба не пострадало во время матча Высшей лиги по регби, который прошёл 13 апреля.
С полем нет проблем. Во время матча была сухая погода, поэтому поле не пострадало. Никаких повреждений. К игре с «Крыльями Советов» мы полностью готовы.
районе мы были первыми, где 1983 год...!
районе мы были первыми, где 1983 год...!
это хр-нова туча бугаёв под 100кг в бутцах с здоровенными шипами,
по всему полу бьют копытами, мухой в гав-о газон превратят...! Виновных к ответу!
это хр-нова туча бугаёв под 100кг в бутцах с здоровенными шипами,
по всему полу бьют копытами, мухой в гав-о газон превратят...! Виновных к ответу!