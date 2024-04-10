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На «Ростех Арене» поменяют газон

вчера, 20:42

На домашнем стадионе «Балтики» «Ростех Арена» поменяют газон в технической зоне.

Как искусственные участки, так и натуральные будут заменены на газон качества Quality Pro, соответствующего стандартам ФИФА.

Проведение работ оценивается в 20,7 миллионов рублей.

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Балтика
Источник: zakupki.gov.ru
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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:03
Это показывает настрой руководства Балтики сохранить прописку в РПЛ. А также является мотивирующим фактором для игроков. Команда перед ПерДивом не стала бы проводить такие работы
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 20:45
В Калининграде построили, в драной Мордовии построили
А в Воронеже, в котором в 2000х годах была наибольшая посещаемость среди всех футбольных клубов Восточной Европы, при том, что Факел играл в Первой лиге, не построили
Прошло шесть лет, а меня это всё ещё бесит
drug01
drug01
вчера в 20:43
Это будет самое важное значение. Скорее это сделать!
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