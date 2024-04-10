На «Ростех Арене» поменяют газон

На домашнем стадионе «Балтики» «Ростех Арена» поменяют газон в технической зоне.
Как искусственные участки, так и натуральные будут заменены на газон качества Quality Pro, соответствующего стандартам ФИФА.
Проведение работ оценивается в 20,7 миллионов рублей.
А в Воронеже, в котором в 2000х годах была наибольшая посещаемость среди всех футбольных клубов Восточной Европы, при том, что Факел играл в Первой лиге, не построили
Прошло шесть лет, а меня это всё ещё бесит
А в Воронеже, в котором в 2000х годах была наибольшая посещаемость среди всех футбольных клубов Восточной Европы, при том, что Факел играл в Первой лиге, не построили
Прошло шесть лет, а меня это всё ещё бесит