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Роман Широков: «Люди в РФС немного оторваны от земли»

сегодня, 10:40

Бывший футболист сборной России , а ныне тренер «Леон-Сатурн» Роман Широков рассказал о сложностях прохождения аттестации для клуба.

Я бы не сказал, что это прямо сложности. Непосредственно с ФНЛ никаких сложностей нет, потому что ребята находятся на земле и прекрасно понимают проблемы, которые есть. И осознают, что даже имеющиеся проблемы решаемы.

Но люди в РФС немного оторваны от земли. Газпромовские деньги, которые сыплются последние десять лет или больше, вскружили людям головы. Они думают, что так дальше и будет сыпаться, и можно просто щёлкать пальцами и легко решать любые проблемы. А это далеко не так. Пожелал бы РФС, чтобы они больше были на земле, а не в облаках витали.

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ОПС
ОПС
сегодня в 12:41
А ведь Широков в основном прав. Прорвались господа на теплые местечки и все, считай, что жизнь удалась.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:47
Вот и Роман косвенно подтвердил , что столкнулся с "осиным гнездом" - ведь осы тоже могут летать в облаках....)))
112910415
112910415
сегодня в 10:42
есть такое дело !
Роману там, на земле, хорошо это видно !
Гость
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