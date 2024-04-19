Роман Широков: «Люди в РФС немного оторваны от земли»

Бывший футболист сборной России , а ныне тренер «Леон-Сатурн» Роман Широков рассказал о сложностях прохождения аттестации для клуба.
Я бы не сказал, что это прямо сложности. Непосредственно с ФНЛ никаких сложностей нет, потому что ребята находятся на земле и прекрасно понимают проблемы, которые есть. И осознают, что даже имеющиеся проблемы решаемы.
Но люди в РФС немного оторваны от земли. Газпромовские деньги, которые сыплются последние десять лет или больше, вскружили людям головы. Они думают, что так дальше и будет сыпаться, и можно просто щёлкать пальцами и легко решать любые проблемы. А это далеко не так. Пожелал бы РФС, чтобы они больше были на земле, а не в облаках витали.
Роману там, на земле, хорошо это видно !
Роману там, на земле, хорошо это видно !