Роман Широков: «Люди в РФС немного оторваны от земли»

Бывший футболист сборной России , а ныне тренер «Леон-Сатурн» рассказал о сложностях прохождения аттестации для клуба.

Я бы не сказал, что это прямо сложности. Непосредственно с ФНЛ никаких сложностей нет, потому что ребята находятся на земле и прекрасно понимают проблемы, которые есть. И осознают, что даже имеющиеся проблемы решаемы.