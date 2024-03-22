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Делегация РФС посетит конгресс ФИФА

сегодня, 09:41

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что делегация организации примет участие в конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в этом году.

Делегация РФС посетит конгресс ФИФА в мае.

Конгресс ФИФА состоится 17 мая в Бангкоке.

В 2024 году делегация РФС во главе с Дюковым посетила конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который прошёл в Париже.

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Все комментарии
Кип
Кип
сегодня в 11:24
Радости ох не могу
96h387t3yquh
96h387t3yquh
сегодня в 11:16
А толку то... только деньги прокатают.
Интерес
Интерес
сегодня в 11:08
Надо бы за свой счёт,в связи с итоговым нулевым результатом.
КАк говорили наши отцы и деды(насчёт двухлетних обещаний открыть "Второй фронт")-"Начерчиллили,и никаких рузвельтатов!".
6brhuuk7nkex
6brhuuk7nkex
сегодня в 10:26
Интересно за чей счет это круиз?
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 09:57
А разве нас не бойкотируют !
Гость
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