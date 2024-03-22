Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что делегация организации примет участие в конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в этом году.
Делегация РФС посетит конгресс ФИФА в мае.
Конгресс ФИФА состоится 17 мая в Бангкоке.
В 2024 году делегация РФС во главе с Дюковым посетила конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который прошёл в Париже.
КАк говорили наши отцы и деды(насчёт двухлетних обещаний открыть "Второй фронт")-"Начерчиллили,и никаких рузвельтатов!".
КАк говорили наши отцы и деды(насчёт двухлетних обещаний открыть "Второй фронт")-"Начерчиллили,и никаких рузвельтатов!".