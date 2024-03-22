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сегодня, 09:41

Президент Российского футбольного союза сообщил, что делегация организации примет участие в конгрессе Международной федерации футбола ( ФИФА ) в этом году.

Делегация РФС посетит конгресс ФИФА в мае.

Конгресс ФИФА состоится 17 мая в Бангкоке.