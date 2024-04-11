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В РФС отреагировали на обвинения экс-директора «Чайки» в адрес судей РПЛ

вчера, 16:41

В РФС отреагировали на обвинения во взяточничестве бывшего исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна в адрес действующих судей РПЛ.

Как мы говорили ранее, арбитры, принимавшие непосредственное участие в организации договорных матчей в рамках уголовного дела «Чайки», были пожизненно отстранены от футбола. Другие судьи, фигурировавшие в этом деле, проходили в качестве свидетелей. Детальный анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства, они также были освобождены от дисциплинарной ответственности по реабилитирующим основаниям. Что касается высказываний Олега Баяна, то в случае, если его ранее данные по этому уголовному делу показания были неполными, призываем поделиться новыми деталями в первую очередь с правоохранительными органами, а не в СМИ.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:17
Хотелось бы каких-нибудь подробностей.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:28
А вдруг у него есть доказательства.
Интерес
Интерес
вчера в 19:23
Да ладно...Вот и Юрану дали всего лишь два матча условки,тем самым признав,что судьи РПЛ действительно условно схожи с опоссумами.А опоссумы точно берут!
emdx4snuby7q
emdx4snuby7q
вчера в 19:01
Секрет полишинеля! Открыли великую "тайну"!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:36, ред.
Правоохранительные органы молчат, черти, попробуй выуди из них интересующую информацию. А вот пресса рада ухватиться за любую "утку", ей только подавай жареные факты, ещё больше поджарят, да от себя добавят, чтобы они разлетались по городам и весямь, как жареные пирожки.
Рад, что в своём предыдущем комментарии в 15-34 не ошибся, когда встал на сторону арбитров и инспекторов, призывая подвергнуть сомнению информацию этого господина.
Кстати, если идти до конца и быть последовательным в своих действиях, РФС надо не оправдываться перед ним и общественностью, а подавать в суд за клевету.
fy8ekfwnwb7w
fy8ekfwnwb7w
вчера в 17:26
Разворошил осиное гнездо. Результаты всех матчей с этими судьями надо пересматривать и возвращать очки потерпевшим.
112910415
112910415
вчера в 17:12
то есть доказательной базы нет
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:52
Походу красиво Баян поёт.
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