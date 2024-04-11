В РФС отреагировали на обвинения экс-директора «Чайки» в адрес судей РПЛ

В РФС отреагировали на обвинения во взяточничестве бывшего исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна в адрес действующих судей РПЛ .

Как мы говорили ранее, арбитры, принимавшие непосредственное участие в организации договорных матчей в рамках уголовного дела «Чайки», были пожизненно отстранены от футбола. Другие судьи, фигурировавшие в этом деле, проходили в качестве свидетелей. Детальный анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства, они также были освобождены от дисциплинарной ответственности по реабилитирующим основаниям. Что касается высказываний Олега Баяна, то в случае, если его ранее данные по этому уголовному делу показания были неполными, призываем поделиться новыми деталями в первую очередь с правоохранительными органами, а не в СМИ .