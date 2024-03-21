Митрофанов объяснил, в чём заключается идея введения налога на легионеров

Генеральный секретарь РФС рассказал о налоге на легионеров.

Давайте вернёмся в февраль 2022-го, когда принимался новый лимит. В рамках комплекса мер по поддержке и развитию футбола РФС подписал соглашение с министерством спорта, где среди прочего предложил свою формулу по игрокам, которые не имеют права выступать за национальные сборные. К тому моменту министерство спорта уже ужесточило лимит в хоккее и было не против сделать то же самое в футболе. Мы со своей стороны доказывали, что у нас немного другие принципы комплектования команд, и мы не хотели бы ужесточения. Объясняли, что согласны оставить лимит в восемь игроков-легионеров, но, чтобы тренер не занимался арифметикой, требуется расширить заявку до 13 легионеров. При этом внедрив систему требований к доморощенным игрокам.

Нас попросили подумать, какие ещё меры могут применяться. Тогда мы придумали фонд, который наполняется за счёт клубов, использующих легионеров. Наше предложение: одна минута на поле легионера до 23 лет – 5 тысяч рублей, старше 23 лет – 10 тысяч рублей. В конце года фонд формируется и перераспределяется среди клубов в зависимости от времени, предоставленного россиянам до 23 лет. При этом команды обязуются потратить эти деньги на академию. Это было одним из условий лимита.

Сложная экономическая ситуация позволила опустить этот финансовый аспект взаимозачётов. Мы ввели лимит, который в этом году нужно заново обсуждать c министерством спорта. Почему сейчас снова поднялась эта тема? Просто коллеги спросили про тот фонд, но это не новая идея – она просто была заморожена.