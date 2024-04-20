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Сергей Чепчугов дал совет Михаилу Кержакову

сегодня, 20:44

Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов дал совет вратарю «Зенита» Михаилу Кержакову, который ранее заявил, что ему было трудно давать указания иностранным защитникам из-за незнания языков.

Что нужно сделать Кержакову? Хорошее знание английского языка не требуется в данном случае. Важно знать около десяти базовых слов, чтобы с их помощью можно было подсказывать партнерам по команде.

Также важно понимать, что в мире существует язык футбола — это жестикуляция. Если на стадионе большое количество болельщиков и сложно услышать друг друга, то можно отдавать команды с помощью обычной жестикуляции.

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timoha0407
timoha0407
сегодня в 21:01
Капитан очевидность)))))))
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 20:58
Кержаков и так всё это знает,больше похоже на отмазку!
dy6y59h2z2xy
dy6y59h2z2xy
сегодня в 20:57
Миша как с луны свалился, или просто отмазки на случай ошибки
txyf79mr2ydd
txyf79mr2ydd
сегодня в 20:57
А Чепчугов это кто?
Гость
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