Сергей Чепчугов дал совет Михаилу Кержакову

Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов дал совет вратарю «Зенита» Михаилу Кержакову, который ранее заявил, что ему было трудно давать указания иностранным защитникам из-за незнания языков.
Что нужно сделать Кержакову? Хорошее знание английского языка не требуется в данном случае. Важно знать около десяти базовых слов, чтобы с их помощью можно было подсказывать партнерам по команде.
Также важно понимать, что в мире существует язык футбола — это жестикуляция. Если на стадионе большое количество болельщиков и сложно услышать друг друга, то можно отдавать команды с помощью обычной жестикуляции.