Сергей Чепчугов дал совет Михаилу Кержакову

Экс-голкипер ЦСКА дал совет вратарю «Зенита» , который ранее заявил, что ему было трудно давать указания иностранным защитникам из-за незнания языков.

Что нужно сделать Кержакову? Хорошее знание английского языка не требуется в данном случае. Важно знать около десяти базовых слов, чтобы с их помощью можно было подсказывать партнерам по команде.

Также важно понимать, что в мире существует язык футбола — это жестикуляция. Если на стадионе большое количество болельщиков и сложно услышать друг друга, то можно отдавать команды с помощью обычной жестикуляции.