Мбаппе спровоцировал потасовку в ответном матче против «Барселоны»

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сегодня, 12:58

Нападающий ПСЖ спровоцировал потасовку после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». После финального свистка француз находился в возбуждённом состоянии. Зайдя в туннель, который ведёт к раздевалкам, он прокричал на испанском языке: «Это футбол и именно на поле вы должны разговаривать». Это не понравилось некоторым игрокам «Барселоны», которые последовали за Мбаппе.

Позже образовалось целая толпа из игроков, тренерского и технического штабов обеих команд, а также охраны. Были слышны нецензурные выкрики. К счастью, дальше взаимных оскорблений и толчков дело не дошло.