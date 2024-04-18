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Мбаппе спровоцировал потасовку в ответном матче против «Барселоны»

сегодня, 12:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе спровоцировал потасовку после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». После финального свистка француз находился в возбуждённом состоянии. Зайдя в туннель, который ведёт к раздевалкам, он прокричал на испанском языке: «Это футбол и именно на поле вы должны разговаривать». Это не понравилось некоторым игрокам «Барселоны», которые последовали за Мбаппе.

Позже образовалось целая толпа из игроков, тренерского и технического штабов обеих команд, а также охраны. Были слышны нецензурные выкрики. К счастью, дальше взаимных оскорблений и толчков дело не дошло.

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Все комментарии
3n9nqc2arnct
3n9nqc2arnct
сегодня в 13:38
Толи ещё будет ,Перес ещё узнает что из себя представляет Камерунский Эму!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:32
В Испании припомнят...))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:17
Конфликт выеденного яйца не стОит. Разгорячённые, потные мужчины немного потолкались после матча, кому - то что - то не понравилось...; или кто-то из вас считает, что футболисты это кроткие овечки без эмоций и психологически устойчивые ?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:09
Не факт, что он будет за Реал играть)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ shur (раскрыть)
сегодня в 13:07
семья не без урода
shur
shur
сегодня в 13:05
...ничего, будешь за Реал играть и не такое ещё про Барсу скажешь,
жизнь и традиции Мадрида подскажут...!!! Добро пожадовать в семью!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:59
На эмоциях чего не скажешь
Гость
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