Мбаппе спровоцировал потасовку в ответном матче против «Барселоны»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе спровоцировал потасовку после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». После финального свистка француз находился в возбуждённом состоянии. Зайдя в туннель, который ведёт к раздевалкам, он прокричал на испанском языке: «Это футбол и именно на поле вы должны разговаривать». Это не понравилось некоторым игрокам «Барселоны», которые последовали за Мбаппе.
Позже образовалось целая толпа из игроков, тренерского и технического штабов обеих команд, а также охраны. Были слышны нецензурные выкрики. К счастью, дальше взаимных оскорблений и толчков дело не дошло.
жизнь и традиции Мадрида подскажут...!!! Добро пожадовать в семью!
жизнь и традиции Мадрида подскажут...!!! Добро пожадовать в семью!