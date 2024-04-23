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Болельщик «Челси» потроллил «Арсенал» во время матча

вчера, 23:04
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)5 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Арсенал» принимает «Челси» в матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги.

Один из фанатов «синих», сидящих в первом ряду, держал в руках воздушный шар в виде кубка Лиги чемпионов. Таким образом, фанат хотел напомнить, что «Челси» является единственным лондонским клубом, который выигрывал ЛЧ.

Болельщик «Челси» потроллил «Арсенал» во время матча

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:26
счёт на табло достойно ему ответил !
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:27
Знатно потроллил, аж проиграли.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:24
думаю, теперь этот болельщик злится на арсенал.
а лучше ему молчать и прослыть дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
4-0 , арсенал прихлопнул синих.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:11
А на поле арсенал шутит над Челси))
Гость
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