«Арсенал» принимает «Челси» в матче 29-го тура Английской Премьер-Лиги.
Один из фанатов «синих», сидящих в первом ряду, держал в руках воздушный шар в виде кубка Лиги чемпионов. Таким образом, фанат хотел напомнить, что «Челси» является единственным лондонским клубом, который выигрывал ЛЧ.
а лучше ему молчать и прослыть дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
4-0 , арсенал прихлопнул синих.
а лучше ему молчать и прослыть дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
4-0 , арсенал прихлопнул синих.