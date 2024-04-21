Канселу сообщил о пожеланиях смерти его будущему ребёнку

Защитник «Барселоны» рассказал об оскорблениях, которые он получил в социальных сетях после вылета команды из Лиги чемпионов от ПСЖ .

16 апреля каталонский клуб потерпел дома поражение со счётом 1:4 и уступил по сумме двух матчей 4:6.

Люди говорят по-разному. Есть комментарии с пожеланиями смерти моей дочери, которая ещё даже не родилась. Они не сказали бы мне это в лицо, потому что были бы проблемы, но в комментариях пишут, что хотят.

Они оскорбляют мою жену, мою дочь, нашего будущего ребёнка. Это жестокий мир, и вы должны знать, как с этим жить. Я знаю, как, но просто не знаю, что сказать.

Желать смерти ребёнку — это действительно серьёзно. Люди не думают о человеке, стоящем за футболистом, которого видят по телевизору. Мы тоже люди. Мы такие же.

Критикуйте мои выступления, я не против, но не говорите о моей семье.

Честно говоря, это была действительно трудная неделя. Мы были рады пройти далеко в Лиге чемпионов. Я думаю, что клуб этого заслуживает, но эту неделю мы должны оставить позади.

Той ночью [после ПСЖ ] я не спал, потому что не мог. Лично мне, когда я не выигрываю, очень трудно заснуть, потому что я чувствую, что не выполнил свою работу [хорошо].

Я просто говорю за себя. Это была странная игра. Думаю, то, как мы проиграли, мешало мне спать. Я считаю, что при игре 11 на 11 мы могли бы победить. Но нужно продолжать двигаться дальше.