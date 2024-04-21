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Канселу сообщил о пожеланиях смерти его будущему ребёнку

сегодня, 15:33
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Защитник «Барселоны» Жоау Канселу рассказал об оскорблениях, которые он получил в социальных сетях после вылета команды из Лиги чемпионов от ПСЖ.

16 апреля каталонский клуб потерпел дома поражение со счётом 1:4 и уступил по сумме двух матчей 4:6.

Люди говорят по-разному. Есть комментарии с пожеланиями смерти моей дочери, которая ещё даже не родилась. Они не сказали бы мне это в лицо, потому что были бы проблемы, но в комментариях пишут, что хотят.

Они оскорбляют мою жену, мою дочь, нашего будущего ребёнка. Это жестокий мир, и вы должны знать, как с этим жить. Я знаю, как, но просто не знаю, что сказать.

Желать смерти ребёнку — это действительно серьёзно. Люди не думают о человеке, стоящем за футболистом, которого видят по телевизору. Мы тоже люди. Мы такие же.

Критикуйте мои выступления, я не против, но не говорите о моей семье.

Честно говоря, это была действительно трудная неделя. Мы были рады пройти далеко в Лиге чемпионов. Я думаю, что клуб этого заслуживает, но эту неделю мы должны оставить позади.

Той ночью [после ПСЖ] я не спал, потому что не мог. Лично мне, когда я не выигрываю, очень трудно заснуть, потому что я чувствую, что не выполнил свою работу [хорошо].

Я просто говорю за себя. Это была странная игра. Думаю, то, как мы проиграли, мешало мне спать. Я считаю, что при игре 11 на 11 мы могли бы победить. Но нужно продолжать двигаться дальше.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:44
Это вcе очень жестко!! Но блин, вы уже должны быть готовыми к такому. За то бабло, которое получаете, можно и потерпеть такое или научится не замечать, а не ныть!
Cules2013
Cules2013 ответ Loki Sigurd (раскрыть)
сегодня в 16:38
Да в любой стране в каждом дворе найдётся такой вот "герой" интернета. И там не только токсичные школьники или неадекваты, будут там и люди с семьями и даже хорошей работой и достатком. Это не новость. Таковы уж реалии.

Угрозы смерти в соцсетях сейчас уже являются основанием для заявления в полицию. И в Англии такие дела даже расследовались. И это правильно. Люди должны чувствовать ответственность за то, что преступают границы разумного. Интернет не должен быть зоной безнаказанности.

А самому Канселу полезно бы вспомнить, что многие футболисты либо не читают комментарии, либо вообще закрывают их, и ничего, живут себе прекрасно. Даже в Барселоне. Удивлён, почему до сих пор многие публичные люди сознательно сами берут и читают сообщения хейтеров, портя себе настроение.
sv_1969
sv_1969 ответ Loki Sigurd (раскрыть)
сегодня в 15:47
К сожалению есть уроды! Скорее всего мяч то видят по праздникам , а мнят себя гуру футбола!
Loki Sigurd
Loki Sigurd
сегодня в 15:36
Какой человек может на такое пойти?
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