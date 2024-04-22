Болельщики «Реала» скандировали «Хави, оставайся!» после матча с «Барсой»

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 32-го тура Ла Лиги (3:2).
После игры болельщики мадридской команды скандировали «Хави, оставайся!», обращаясь к главному тренеру каталонского клуба.
Перед поединком подобный призыв был от фанатов «сине-гранатовых».
нервы уже не те.
было здорово, когда легенда возглавил клуб в качестве тренера, и сходу взял чемпионский титул, но оказалось, слишком рано))) каталонец многого в тренерском деле не знает.
Не Мостовой конечно, но эго так и прет. А эти истерики? Глупые удаления? Никогда не видел чтобы тренера так часто удаляли, пока не пришел Хави.
Все это слабости ему и мешает развиваться.
нервы уже не те.
было здорово, когда легенда возглавил клуб в качестве тренера, и сходу взял чемпионский титул, но оказалось, слишком рано))) каталонец многого в тренерском деле не знает.
Не Мостовой конечно, но эго так и прет. А эти истерики? Глупые удаления? Никогда не видел чтобы тренера так часто удаляли, пока не пришел Хави.
Все это слабости ему и мешает развиваться.
левая пенка, жм за симуляцию Васкесу, незасчитанный гол Барсы.
а за травму Френки де Йонга судья не дал жк Вальверде.
голландец пропустит месяц. И вряд ли поиграет на Евро.
у Барселоны был шанс обострить борьбу за чемпионство, однако Реал и судья разрушили надежды гостей.
левая пенка, жм за симуляцию Васкесу, незасчитанный гол Барсы.
а за травму Френки де Йонга судья не дал жк Вальверде.
голландец пропустит месяц. И вряд ли поиграет на Евро.
у Барселоны был шанс обострить борьбу за чемпионство, однако Реал и судья разрушили надежды гостей.