Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыИспания. Примера 2023/2024

Болельщики «Реала» скандировали «Хави, оставайся!» после матча с «Барсой»

вчера, 10:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 32-го тура Ла Лиги (3:2).

После игры болельщики мадридской команды скандировали «Хави, оставайся!», обращаясь к главному тренеру каталонского клуба.

Перед поединком подобный призыв был от фанатов «сине-гранатовых».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Хави, останься!» Фанаты «Барселоны» — тренеру перед игрой с «Реалом»
21 апреля
Канселу сообщил о пожеланиях смерти его будущему ребёнку
21 апреля
Фанаты «Баварии» могут снова получить дисквалификацию в Лиге чемпионов
19 апреля
На матче «Ростов» — «Спартак» ожидается до 30 тысяч зрителей
19 апреля
Фанаты «Барсы» приготовили для Дембеле фальшивые купюры с его лицом
16 апреля Фото
«Ноттингем» увеличил цены на абонементы почти на 25%
16 апреля
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:22
Парижские болельщики поддерживают Мадрид...
"Хави ,оставайся..навсегда!"
balalay
balalay
вчера в 14:57
трогательно
9hynmmfap4ev
9hynmmfap4ev
вчера в 13:29
Вот это вполне нормально, когда хвалят, а не ругают.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:04
Пенальти был. Кубарси ногу выставил в мяч не сыграл. По повторам непонятно был там гол или нет. Вельверде чисто в мяч сыграл просто дейонг сам часто траамируется. Единственное модоичу не дали жк когда он сорвал потенциально опасную атаку. Все остальное это отмазки.барса 4 матч проигрывает но виноват все кроме них
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:41
Жёсткий троллинг от болельщиков прямых конкурентов...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 12:12
грубых судейских ошибок было несколько.
левая пенка, жм за симуляцию Васкесу, незасчитанный гол Барсы.
а за травму Френки де Йонга судья не дал жк Вальверде.
голландец пропустит месяц. И вряд ли поиграет на Евро.
у Барселоны был шанс обострить борьбу за чемпионство, однако Реал и судья разрушили надежды гостей.
6w58a6pa46et
6w58a6pa46et
вчера в 12:05
Это выглядит как издевательство
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:04
ему надо взять паузу и отдохнуть, а потом начать все с нуля.
нервы уже не те.
было здорово, когда легенда возглавил клуб в качестве тренера, и сходу взял чемпионский титул, но оказалось, слишком рано))) каталонец многого в тренерском деле не знает.
Не Мостовой конечно, но эго так и прет. А эти истерики? Глупые удаления? Никогда не видел чтобы тренера так часто удаляли, пока не пришел Хави.
Все это слабости ему и мешает развиваться.
3ton
3ton ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 11:59
Когда тебе ставят "левый" пенальти без просмотра ВАР и отменяют гол . Тут даже ПЕП проиграет судейскому корпусу
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:50
и Хави это схавал
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:42
первый чемпионский сезон был хорош.
но его футбол предсказуем.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:32
Хави не Хави любой тренер провалиться в нынешнем Барселоне
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:23
Не по спортивному принципу поступили
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 11:15
Барселона расслабилась в конце, а в таком матче это приговор.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 11:11
Не смешно однако, Барселона - клуб с историей.
112910415
112910415
вчера в 11:08
жестокие нравы около футбола )
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:56
Тонкий троллинг в ответ на самоуверенные заявления некоторых игроков Барсы перед матчем.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 