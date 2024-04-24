У Канчельскиса был диалог о включении его в Зал славы АПЛ

1713941362

вчера, 09:49

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» высказался о возможности включения его в Зал славы Английской Премьер-Лиги.

Канчельскис дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Англии, также по разу побеждал в Кубке страны и Кубке Английской Лиги.

В нынешней ситуации меня вряд ли добавят в Зал славы АПЛ . Но разговоры были, велись давно. Представители Английской Премьер-Лиги связывались со мной, мы общаемся и сейчас, с этим нет проблем. Посмотрим, получится ли попасть в Зал славы АПЛ , я своё дело сделал, представлял нашу страну в английском чемпионате, но теперь от меня ничего не зависит. Время покажет.

В настоящее время в Зале славы находятся 22 игрока — Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни, Патрик Виейра, Серхио Агуэро, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Иан Райт, Тони Адамс, Петр Чех, Рио Фердинанд, Эшли Коул, Энди Коул и Джон Терри, а также тренеры Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.