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У Канчельскиса был диалог о включении его в Зал славы АПЛ

вчера, 09:49

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» Андрей Канчельскис высказался о возможности включения его в Зал славы Английской Премьер-Лиги.

Канчельскис дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Англии, также по разу побеждал в Кубке страны и Кубке Английской Лиги.

В нынешней ситуации меня вряд ли добавят в Зал славы АПЛ. Но разговоры были, велись давно. Представители Английской Премьер-Лиги связывались со мной, мы общаемся и сейчас, с этим нет проблем. Посмотрим, получится ли попасть в Зал славы АПЛ, я своё дело сделал, представлял нашу страну в английском чемпионате, но теперь от меня ничего не зависит. Время покажет.

В настоящее время в Зале славы находятся 22 игрока — Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни, Патрик Виейра, Серхио Агуэро, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Иан Райт, Тони Адамс, Петр Чех, Рио Фердинанд, Эшли Коул, Энди Коул и Джон Терри, а также тренеры Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:57
достоин!!!
казнил Ливерпуль и МанСити, конфликтовал с Фергюсоном, был любимцем фанатов, и не только.
Андрей Канчельскис – культовая фигура в истории красных дьяволов.
за МЮ он завоевал два титула Премьер-лиги, сыграл ключевую роль в первом дубле Юнайтед в истории, победитель Кубка лиги и Суперкубка Европы, а также вписал свою фамилию в Come on You Reds!!!
он никогда не был авантюрным вингером.
предпочитал играть прямолинейно, но без проблем проходил любых защитников и всегда отрабатывал в обороне. САФ назвал дебютный сезон россиянина выдающимся успехом.
за ним охотились Ювентус, Бавария, Севилья и Рейнджерс, а болельщики Манчестер Юнайтед не желали мириться с его возможным уходом.
Что еще нужно футболисту, когда такая любовь и уважение от болельщиков клубу?
Канчельскис навсегда легенда в истории Манчестер Юнайтед.
заслуженно!
mws89e5xvw34
mws89e5xvw34
вчера в 11:53
Время покажет, что Андрею в Зале славы места нет.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:51
Мне кажется, что Канчельскис сам запустил эту утку.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:49
Что в АПЛ больше некого включить в зал славы?
8knvhgx36eaj
8knvhgx36eaj
вчера в 11:13
Ну какая там слава. Таких достижений у многих в АПЛ полно. Главное за нужный клуб играть.
112910415
112910415
вчера в 10:49
наверное, не сбудется
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:31
Андрюха конечно здорово играл в МЮ. Но не думаю чтобы для зала славы.
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:30
еще один гениальный игрок достоен славы
Интерес
Интерес
вчера в 10:29
Не дождёшься.
a-league
a-league ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 09:55, ред.
Ага, прям буром прёт ... Из авоськи вынимать не успевают
shlomo
shlomo
вчера в 09:54
Думаю что есть более достойные
Гость
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