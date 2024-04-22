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Энди Коул и Джон Терри включены в Зал славы АПЛ

вчера, 14:59

Зал славы Английской Премьер-Лиги пополнился двумя новыми членами.

Речь идёт о пятикратных победителях АПЛ Энди Коуле и Джоне Терри. Первым в 2024 году в Зал славы был включён Эшли Коул.

Энди Коул занимает 4-е место в списке бомбардиров турнира со 187 голами в 414 матчах. В сезоне 1993/94 он установил рекорд чемпионата, забив 34 мяча в составе «Ньюкасла».

Терри является рекордсменом по количеству сухих матчей в Премьер-Лиге в качестве защитника (214) и самым результативным игроком на своей позиции за всю историю соревнования, забив 41 гол в 492 матчах высшего дивизиона.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:59
люблю английский футбол. Энди заслужил. шикарный игрок был. А еще....
Иан Райт и Тони Адамс из Арсенала, Эрик Кантона, Андрей Канчелькис и МЮ, Давид Жинола Ньюкасл, Мэтт Ле Тиссье из Саутгемптона, Фаулер из Ливерпуля, Дзола из Челси, Росси, Виалли, Роберто Баджо, Скилаччи, Раванелли, Мальдини с Барези и Костакуртой, Пирло и братья Индзаги, Прохазка, Батистута.. видел как играл Платини за Юве и Зико за Удинезе!!!.. юногоРоналдо в Барсе и Интере...Марадона!!! или киевское Динамо Лобановского!!!
какой футбол был в 80-90 годах
g92rpr3zxyra
g92rpr3zxyra ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:52
Да, странно, что до сих пор не включили их, тоже наблюдал за их игрой
gnfu3pannsgn
gnfu3pannsgn ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:43
Да, терри божил в своё время.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:19
Терри 🔥🔥🔥
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:39
В конце 90-х мне нравилась связка Энди Коул-Дуайт Йорк.
Ох и много шума они понаделали в своё время.
По моему мнению это одна из лучших связок в футболе, если не лучшая, а бывший тренер «Юнайтед» Рон Аткинсон даже назвал такое взаимодействие «сексуальным футболом».
Было бы здорово их вместе включить в зал славы...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:00
Достойно, когда людей уважают и ценят...
Гость
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