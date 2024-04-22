Энди Коул и Джон Терри включены в Зал славы АПЛ

Зал славы Английской Премьер-Лиги пополнился двумя новыми членами.
Речь идёт о пятикратных победителях АПЛ Энди Коуле и Джоне Терри. Первым в 2024 году в Зал славы был включён Эшли Коул.
Энди Коул занимает 4-е место в списке бомбардиров турнира со 187 голами в 414 матчах. В сезоне 1993/94 он установил рекорд чемпионата, забив 34 мяча в составе «Ньюкасла».
Терри является рекордсменом по количеству сухих матчей в Премьер-Лиге в качестве защитника (214) и самым результативным игроком на своей позиции за всю историю соревнования, забив 41 гол в 492 матчах высшего дивизиона.
Ох и много шума они понаделали в своё время.
По моему мнению это одна из лучших связок в футболе, если не лучшая, а бывший тренер «Юнайтед» Рон Аткинсон даже назвал такое взаимодействие «сексуальным футболом».
Было бы здорово их вместе включить в зал славы...
Ох и много шума они понаделали в своё время.
По моему мнению это одна из лучших связок в футболе, если не лучшая, а бывший тренер «Юнайтед» Рон Аткинсон даже назвал такое взаимодействие «сексуальным футболом».
Было бы здорово их вместе включить в зал славы...