Объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона в РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего тренера сезона.
В число номинантов вошли: Владимир Ивич («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Владимир Федотов (ЦСКА), Валерий Карпин («Ростов»), Сергей Ташуев («Факел»), Сергей Юран («Пари НН»), Рашид Рахимов («Рубин»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»).
Включённый в число номинантов бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич вступит в борьбу со второго этапа как двукратный тренер месяца.