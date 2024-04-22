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Объявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона в РПЛ

вчера, 20:00

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена претендентов на звание лучшего тренера сезона.

В число номинантов вошли: Владимир Ивич («Краснодар»), Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Владимир Федотов (ЦСКА), Валерий Карпин («Ростов»), Сергей Ташуев («Факел»), Сергей Юран («Пари НН»), Рашид Рахимов («Рубин»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»).

Включённый в число номинантов бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич вступит в борьбу со второго этапа как двукратный тренер месяца.

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Все комментарии
Карл Хайнц Руммениге
Карл Хайнц Руммениге ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:32
Рашидов или Рахимов... в принципе без разницы. 😁😁😁
112910415
112910415
сегодня в 05:52
караул, Слишковича забыли ! )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:40
Половина Лиги, в том числе уже и уволенные...
KT_S_16
KT_S_16
вчера в 23:12
Валера
ABir
ABir
вчера в 23:00
Скорее всего на сегодня только двое первых из списка реально претендуют на лучшего тренера, остальные в последних турах перестали быть претенденты
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:33
А человек года однозначно Миллер!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 22:32
А кто такой Симак? Может СЕмак?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:35
Назову однозначно лишних. Рахимов, Галактионов, Федотов, Юран, Ташуев. Речь идет о сезоне в целом. Хотя о чем спор. Не надо лукавить. Конечно признают Семака. Деньги Газпрома решают все. Но совершенно очевидно, что любой тренер из упомянутых выше при бюджете Газпрома однозначно тоже стал бы чемпионом и лучшим. В признании лучшим Семака нет футбольного основания.Чисто формальный титул
Сп62
Сп62
вчера в 21:18
А почему нет Абаскаля? Самая медийная фигура.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:16
При чём здесь он? Лучший тренер - деньги Газпрома!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:15
Могли бы и Абыскаля включить, раз Ивич был включён. Ну, чистА для смеха...
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:15
- Лично я - против такой "премии"!
- Ну невозможно у нас в России, в РПЛ, в 2024 году, найти лучшего тренера! Ну нет его! Вот хоть ты тресни! Каждую команду "лихорадило" по ходу сезона. Кто-то был хорош осенью, кто-то весной... Кто-то выдал пару-тройку шикарных матчей летом, кто-то то же самое зимой. Стабильности нет ни у одного тренера!!!
- Лучшими были болельщики! Всех клубов! Вот у кого уж точно "душа болит" за команду! И самолётом, и поездом, и автобусом, и на своих авто, и на такси, и на мотоциклах, и автостопом - болельщики добираются до очередного стадиона в России, чтобы поддержать свою команду! Вот за это надо премию давать!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:03
Ну раз сезона...тогда надо смотреть....
Какой тренер больше всех выиграл встреч...набрал больше всех очков...чья команда больше всех забила....
Думаю ответ ясен...

Наши поздравления ...Сергей Богданович !!!!!!!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:51
Сергей Симак - лидер..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:49
Ивич, Ташуев, Осинькин, Карпов...
3g2jq5yv493u
3g2jq5yv493u
вчера в 20:41
Галактионов, Федотов, Карпин, Рахимов на выход.
Интерес
Интерес
вчера в 20:40
Бред какой-то...Почему оставшихся шестерых не включили???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:33
Предлагаю парадоксальный ответ. Лучшим должен быть признан тот, под чьим руководством одна из команд, борющихся за выживание, останется в РПЛ. А то как - то всё тривиально.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:28
Газпром скажет своё веское слово ☝️😉🤣
Capral
Capral
вчера в 20:26
Галактионов и Рашидов тоже в списке?! Больше не обсуждаю. Один вопрос- кто список составляет???
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:20
Понятное дело отдадут приз Семаку, но если посмотреть на состав Зенита, то сразу становится понятно, что его даже в списке не должно быть…
Для меня Осинькин лучший: и играют красиво, и для этого состава смотрятся неплохо - есть даже математические шансы взять медаль.
Ивич лучший, если взять именного отрезок Краснодара под его руководством.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:19
Думаю СерОжу выберут! Надо его в Ференцварош делегировать))
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
вчера в 20:18
Семак
lotsman
lotsman
вчера в 20:14
Для нас лучший Семак.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 20:03
Каждый тренер по своему хорош.
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