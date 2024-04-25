Клопп извинился перед фанатами «Ливерпуля» за поражение от «Эвертона»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал поражение в матче 29-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:2).

Я очень разочарован. Мы были недостаточно хороши. Мне жаль болельщиков. Люди очень часто говорили мне о моих великолепных результатах в дерби, поэтому я извиняюсь за поражение.

Мы играли в ту игру, которую хотел «Эвертон». Они забили два гола со стандартов. «Вест Хэм», вероятно, сейчас ждёт, потирая руки, что мы приедем в плохой форме. Но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы мы показали результат лучше, чем в матче против «Эвертона».