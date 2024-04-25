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Клопп извинился перед фанатами «Ливерпуля» за поражение от «Эвертона»

вчера, 12:43
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в матче 29-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:2).

Я очень разочарован. Мы были недостаточно хороши. Мне жаль болельщиков. Люди очень часто говорили мне о моих великолепных результатах в дерби, поэтому я извиняюсь за поражение.

Мы играли в ту игру, которую хотел «Эвертон». Они забили два гола со стандартов. «Вест Хэм», вероятно, сейчас ждёт, потирая руки, что мы приедем в плохой форме. Но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы мы показали результат лучше, чем в матче против «Эвертона».

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:06
Думаю фанатам уже плевать какой результат будет против Вест Хэма, титул и так упушен 3 место от Ливерпуля никуда не денется
Elliada_
Elliada_
вчера в 12:52
После вылета из ЛЕ сказал, что теперь могут полностью сосредоточиться на АПЛ, а теперь заявляет, что Ливерпуль еще не гарантировал себе место в ЛЧ на следующий сезон. А прошла всего неделя. Вот это падение.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:46
Я думаю, фанатам после проигранного де-факто чемпионства и проигранного же дерби плевать на результат бодания с манчестерским физруком-пенсионером))
Гость
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