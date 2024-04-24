Двух болельщиков «Зенита» задержали после матча со «Спартаком»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза сообщил о санкциях в отношении болельщиков петербургского «Зенита» по итогам ответного матча 1/2 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком» (0:0).

Болельщики «Зенита» бросали предметы в сторону игроков «Спартака», когда те были в зоне разминки. Предметы в игроков команды не попали, двое болельщиков «Зенита» были задержаны и переданы территориальным органам МВД . За бросание посторонних предметов «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей.