Двух болельщиков «Зенита» задержали после матча со «Спартаком»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о санкциях в отношении болельщиков петербургского «Зенита» по итогам ответного матча 1/2 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком» (0:0).
Болельщики «Зенита» бросали предметы в сторону игроков «Спартака», когда те были в зоне разминки. Предметы в игроков команды не попали, двое болельщиков «Зенита» были задержаны и переданы территориальным органам МВД. За бросание посторонних предметов «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей.
Зато на поле...768 ударов в створ и все в Максименко....
Зато на поле...768 ударов в створ и все в Максименко....
https://youtu.be/XPmiScKoKZI?feature=shared
FAN ID убийца футбола!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕМ ДОБРА!!!!
FAN ID убийца футбола!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕМ ДОБРА!!!!