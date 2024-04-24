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Двух болельщиков «Зенита» задержали после матча со «Спартаком»

вчера, 15:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о санкциях в отношении болельщиков петербургского «Зенита» по итогам ответного матча 1/2 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком» (0:0).

Болельщики «Зенита» бросали предметы в сторону игроков «Спартака», когда те были в зоне разминки. Предметы в игроков команды не попали, двое болельщиков «Зенита» были задержаны и переданы территориальным органам МВД. За бросание посторонних предметов «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:15
Видать на бровке все изворотливые...и захочешь не попадёшь...
Зато на поле...768 ударов в створ и все в Максименко....
112910415
112910415
вчера в 18:33
хулиганить нехорошо !
Futurista
Futurista
вчера в 17:07, ред.
Культурные люди)...

Grabovsky
Grabovsky
вчера в 16:44
уже отпустили уроды
FAN ID убийца футбола!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕМ ДОБРА!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:35
По 25 штук с носа, и всё в порядке...
dm2q549nzmm8
dm2q549nzmm8
вчера в 16:02
Больше не пускать таких болельщиков на матчи пожизненно, дураков везде хватает.
Интерес
Интерес
вчера в 15:55
Бюджет "Зенита" взахлёб хохочет,увидя сумму штрафа.Ибо у них в отчёте на списание штрафов забито 50 млн.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:48
Матч на Кубок, без фан айди
adekvat
adekvat
вчера в 15:43
Фан айди не помогает, дураки всегда были, и это не изменить.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:38
Клуб потом с болельщиков взыщет?
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:34
Маловато будет ☝️😉
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