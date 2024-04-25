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Хави объяснил своё решение остаться в «Барселоне»

вчера, 18:39

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил, почему изменил своё решение об уходе из клуба по окончании сезона.

Вы знаете, что я большой фанат «Барселоны». Я человек клуба, и самое главное — это организация. Я увидел большое доверие со стороны спортивного руководства и правления.

Поддержка игроков также была очень важна, они заставили меня понять, что этот проект должен продолжаться, мы работаем хорошо, несмотря на то, что не выигрываем титулы в этом году. Болельщики дали мне понять, что мы должны продолжать бороться. Это причины изменения решения. Люди поддерживают меня на стадионе и оказывают мне большое уважение на улице.

Я чувствую себя сильным, думаю о клубе, как и когда сказал, что ухожу. Вчера за три минуты мы договорились, я благодарен и теперь мы должны работать над стабильностью. Есть полное доверие к Деку, спортивному менеджменту. Я думаю, что если мы исправим детали, то станем очень близки к достижению больших успехов.

Решение не было простым, в январе я сказал это (объявил о решении уйти из «Барсы» летом — прим.ред.), потому что считал, что такой вариант будет лучшим для клуба. Теперь обстоятельства изменились, и мы говорили об этом напрямую. Я думаю, что проект не завершён, полагаю, команда может стать чемпионом, как и во время моего второго сезона. У меня есть все надежды, эти три месяца заставили меня измениться. Игроки верят, так что я здесь. Дело не в эго или деньгах, у меня есть энергия, я вижу болельщиков счастливыми и гордыми. Это коктейль из причин, но прежде всего — доверие президента и Деку. Я знаю, что обстановка вокруг будет по-прежнему жестокой.

Кроме того, специалист не подтвердил слухи о том, что он потребовал бы от руководства «сине-гранатовых» зарплату за оставшийся год контракта, который истекает в 2025-м. Также он отметил, что не ставил никаких условий в плане трансферов в обмен на продолжение работы в команде до окончания соглашения.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:29
смущает только, что "за три минуты договорились" ...
а в целом всё верно
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:20
Молодец,еще себя покажет скоро требломами подряд 10 лет.
UncleZack
UncleZack
вчера в 22:00
Истеричка осталась у руля,это только радует))
la-respect0
la-respect0
вчера в 21:43
То я ухожу , то нет...уверен , он опять решит уйти после того , как судья не назначит пенку в ворота соперника и будет истерить по этому поводу ))
allemz
allemz ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:34, ред.
Мне кажется, они уже свыклись. Какого родне, когда он раскалённый возвращался домой после неудачных матчей, в котором имели место быть истеричные кривляния и как следствие удаление с бровки?)
gfz6xe66faq8
gfz6xe66faq8
вчера в 20:33
Будем ожидать следующего сезона с надеждой,это Хави хотел сказать
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:56
Опять будет 0 титулов..
Вещий
Вещий
вчера в 19:44
Для Барсы точно хуже не будет.
shur
shur
вчера в 19:40
"Я знаю, что обстановка вокруг будет по-прежнему жестокой" .
...объясни это своей супруге с двумя детьми, когда никакой с
работы будешь возвращаться!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:41
Запарили мусолить эту тему. Остался и остался...
Гость
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