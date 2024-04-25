Хави объяснил своё решение остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» объяснил, почему изменил своё решение об уходе из клуба по окончании сезона.

Вы знаете, что я большой фанат «Барселоны». Я человек клуба, и самое главное — это организация. Я увидел большое доверие со стороны спортивного руководства и правления.

Поддержка игроков также была очень важна, они заставили меня понять, что этот проект должен продолжаться, мы работаем хорошо, несмотря на то, что не выигрываем титулы в этом году. Болельщики дали мне понять, что мы должны продолжать бороться. Это причины изменения решения. Люди поддерживают меня на стадионе и оказывают мне большое уважение на улице.

Я чувствую себя сильным, думаю о клубе, как и когда сказал, что ухожу. Вчера за три минуты мы договорились, я благодарен и теперь мы должны работать над стабильностью. Есть полное доверие к Деку, спортивному менеджменту. Я думаю, что если мы исправим детали, то станем очень близки к достижению больших успехов.

Решение не было простым, в январе я сказал это (объявил о решении уйти из «Барсы» летом — прим.ред.), потому что считал, что такой вариант будет лучшим для клуба. Теперь обстоятельства изменились, и мы говорили об этом напрямую. Я думаю, что проект не завершён, полагаю, команда может стать чемпионом, как и во время моего второго сезона. У меня есть все надежды, эти три месяца заставили меня измениться. Игроки верят, так что я здесь. Дело не в эго или деньгах, у меня есть энергия, я вижу болельщиков счастливыми и гордыми. Это коктейль из причин, но прежде всего — доверие президента и Деку. Я знаю, что обстановка вокруг будет по-прежнему жестокой.