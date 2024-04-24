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Лукас Васкес продлит контракт с «Реалом»

сегодня, 00:56

Полузащитник Лукас Васкес, скорее всего, останется в «Реале».

По данным источника, футболист близок к подписанию нового контракта с мадридским клубом на один год.

Васкес является воспитанником «Реала». Он провёл за «сливочных» почти всю карьеру, лишь однажды уходив в аренду в «Эспаньол».

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:13, ред.
Я думаю если он покинет команду этим летом, все будут вспоминать его как хорошего, добротного игрока. А если будет держать уровень и продлевать контракт лет до 35 ,все запомнят его как легенду Реала.
Hamman
Hamman
сегодня в 10:41, ред.
Васкес это игрок который всегда готов выйти и помочь команде. Игрок на которого всегда можно положиться.
Не помню ни одного какого либо негативного случая связанного с ним.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:09, ред.
Васкес - это в первую очередь трудяга! Он всегда выкладывается на полную, не зависимо хороший матч он проводит или не очень. Плюс он универсал, который может закрыть любую позицию на всем правом фланге, от защитника до крайнего нападающего. Именно этими качествами он и ценен. При этом он довольно скромный, никогда не показывает свой гонор или капризы. Васкес стопроцентно заслуживает своё место в стане Реала!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:06
Если обе стороны все устраивает, то почему бы и нет
R. Carlos
R. Carlos ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 07:34
Я ростоянно переживаю когда вижу Начо в составе
Не знаю - может я предвзято сужу - но от него такие нелепые привозы ....!!!
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:32
На таких держатся великие команды
Пока одни на главных страницах журналов - они тихо скромно делают свою работу
С удовольствием
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 07:21
...без Куртуа понятно кто худший сезон проводит...!
shur
shur
сегодня в 07:20
...уже 32 года,обалдеть, очень качественный футболист, игрок Реала
с Большой Буквы и главное испанец....!!!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:12
Кому попало Реал контракты не предлагает...
Incredulous
Incredulous ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 04:46
Худший сезон провел возможно Начо. Именно в этом сезоне много голов прилетело из под него. Да, где-то он выручал, но к сожалению слишком часто, как для защитника, ошибался. И я не помню ни одного сезона, когда бы я переживал за результат ещё до матча, просто увидев Начо в стартовом составе.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:13
Лорд Васкес провёл, возможно, лучший сезон в "Реале", какие могут быть вопросы!

P.S. Единственный вопрос - кто провёл худший, все хороши)
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