Лукас Васкес продлит контракт с «Реалом»

Полузащитник Лукас Васкес, скорее всего, останется в «Реале».
По данным источника, футболист близок к подписанию нового контракта с мадридским клубом на один год.
Васкес является воспитанником «Реала». Он провёл за «сливочных» почти всю карьеру, лишь однажды уходив в аренду в «Эспаньол».
Не помню ни одного какого либо негативного случая связанного с ним.
Не помню ни одного какого либо негативного случая связанного с ним.
Не знаю - может я предвзято сужу - но от него такие нелепые привозы ....!!!
Не знаю - может я предвзято сужу - но от него такие нелепые привозы ....!!!
Пока одни на главных страницах журналов - они тихо скромно делают свою работу
С удовольствием
Пока одни на главных страницах журналов - они тихо скромно делают свою работу
С удовольствием
с Большой Буквы и главное испанец....!!!
с Большой Буквы и главное испанец....!!!
P.S. Единственный вопрос - кто провёл худший, все хороши)
P.S. Единственный вопрос - кто провёл худший, все хороши)