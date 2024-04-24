Лукас Васкес продлит контракт с «Реалом»

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сегодня, 00:56

Полузащитник , скорее всего, останется в «Реале».

По данным источника, футболист близок к подписанию нового контракта с мадридским клубом на один год.

Васкес является воспитанником «Реала». Он провёл за «сливочных» почти всю карьеру, лишь однажды уходив в аренду в «Эспаньол».