Капитан «Атлетика» покинет клуб спустя 15 лет

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вчера, 12:58

Капитан «Атлетика» принял решение уйти из команды спустя 15 лет. Об этом он проинформировал клуб из Бильбао.

Первый официальный матч за «Атлетик» нападающий провёл 30 июля 2009 года против швейцарского «Янг Бойз».

Всего на счету форварда в составе басков 557 проведённых игр, а также 75 забитых мячей во всех турнирах.