Капитан «Атлетика» покинет клуб спустя 15 лет

Капитан «Атлетика» Икер Муньяин принял решение уйти из команды спустя 15 лет. Об этом он проинформировал клуб из Бильбао.
Первый официальный матч за «Атлетик» нападающий провёл 30 июля 2009 года против швейцарского «Янг Бойз».
Всего на счету форварда в составе басков 557 проведённых игр, а также 75 забитых мячей во всех турнирах.
великолепная десятка.
скорость, быстрый дриблинг и готовность наносить удары по воротам.
эффективный и работящий игрок был баск.
помню, как при Бьелсе очень мощно прогрессировал, как впрочем и вся команда.
но травмы не обошли его. последние 4 года много неприятных мышечных травм.
великолепная десятка.
скорость, быстрый дриблинг и готовность наносить удары по воротам.
эффективный и работящий игрок был баск.
помню, как при Бьелсе очень мощно прогрессировал, как впрочем и вся команда.
но травмы не обошли его. последние 4 года много неприятных мышечных травм.