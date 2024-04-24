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Капитан «Атлетика» покинет клуб спустя 15 лет

вчера, 12:58

Капитан «Атлетика» Икер Муньяин принял решение уйти из команды спустя 15 лет. Об этом он проинформировал клуб из Бильбао.

Первый официальный матч за «Атлетик» нападающий провёл 30 июля 2009 года против швейцарского «Янг Бойз».

Всего на счету форварда в составе басков 557 проведённых игр, а также 75 забитых мячей во всех турнирах.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:51
в 17 лет первый матч за родной клуб.
великолепная десятка.
скорость, быстрый дриблинг и готовность наносить удары по воротам.
эффективный и работящий игрок был баск.
помню, как при Бьелсе очень мощно прогрессировал, как впрочем и вся команда.
но травмы не обошли его. последние 4 года много неприятных мышечных травм.
Yamata no Orochi
Yamata no Orochi
вчера в 14:47
Икер был предан своему клубу очень долго. Он молодец. Истинный баск.
112910415
112910415
вчера в 13:49
легенда " Атлетика" уходит под аплодисменты !
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:33
Наверное тяжело парню уходить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:24
Совсем уходит или за денежкой?...
Гость
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