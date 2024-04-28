В «Милане» заявили, что Леау не покинет клуб летом

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вчера, 09:56

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани заявил о том, что нападающий останется в команде.

Рафа Леау останется, он подписал долгосрочный контракт и хочет остаться здесь.

Игрок выступает за итальянский клуб с августа 2019 года.