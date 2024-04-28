В «Милане» заявили, что Леау не покинет клуб летом

Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани заявил о том, что нападающий Рафаэл Леау останется в команде.
Рафа Леау останется, он подписал долгосрочный контракт и хочет остаться здесь.
Игрок выступает за итальянский клуб с августа 2019 года.
Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани заявил о том, что нападающий Рафаэл Леау останется в команде.
Рафа Леау останется, он подписал долгосрочный контракт и хочет остаться здесь.
Игрок выступает за итальянский клуб с августа 2019 года.
где то лет 5 назад в италии приняли закон - налог на зарплаты.
назвали закон - декрет о росте. "Decreto Crescita". или правила Бекхэма.
после чего стало легче приглашать топ-новичков. тогда ювентус взорвал рынок, подписав роналду за 100 млн евро. и бонусы. и многое чем приманили кр7.
в этом году весной такой хороший налог на зарплаты легионеров отменили.
в италии считают, что этот закон нанес громадный ущерб развитию итальянского футбола. и нарушает права местных талантов и недоталантов.
сам закон принят “задним числом”, то есть действует и на трансферы лета 2023 года. ..чувствительный якорный удар получил Интер, который итак тратил на зарплаты больше всех.... а такие игроки, как Тюрам и Павар, были приглашены в команду благодаря данной льготе.
в летом или продажи, или по согласии снизить зарплаты.
отмена повлияет и на Ferrari. значит. и на Ювентус.
говорят, что затянутый туго ремень помогает справиться с голодом.
лето будет жаркое.
где то лет 5 назад в италии приняли закон - налог на зарплаты.
назвали закон - декрет о росте. "Decreto Crescita". или правила Бекхэма.
после чего стало легче приглашать топ-новичков. тогда ювентус взорвал рынок, подписав роналду за 100 млн евро. и бонусы. и многое чем приманили кр7.
в этом году весной такой хороший налог на зарплаты легионеров отменили.
в италии считают, что этот закон нанес громадный ущерб развитию итальянского футбола. и нарушает права местных талантов и недоталантов.
сам закон принят “задним числом”, то есть действует и на трансферы лета 2023 года. ..чувствительный якорный удар получил Интер, который итак тратил на зарплаты больше всех.... а такие игроки, как Тюрам и Павар, были приглашены в команду благодаря данной льготе.
в летом или продажи, или по согласии снизить зарплаты.
отмена повлияет и на Ferrari. значит. и на Ювентус.
говорят, что затянутый туго ремень помогает справиться с голодом.
лето будет жаркое.