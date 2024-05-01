Лунин близок к продлению контракта с «Реалом»

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вчера, 16:32

Переговоры вратаря с «Реалом» о продлении соглашения близки к завершению.

Клуб предложил украинцу контракт до 2028 года.

В лице футболиста в клубе видят замену .

Нынешнее соглашение Лунина с «Реалом» рассчитано до лета 2025 года.