Лунин близок к продлению контракта с «Реалом»

Переговоры вратаря Андрея Лунина с «Реалом» о продлении соглашения близки к завершению.
Клуб предложил украинцу контракт до 2028 года.
В лице футболиста в клубе видят замену Тибо Куртуа.
Нынешнее соглашение Лунина с «Реалом» рассчитано до лета 2025 года.
впереди долгий путь на верх. ошибки тоже будут.
прямо сейчас украинец выиграл конкуренцию у испанца Кепы.
и ведет команду к финалу лиги чемпионов. он хорошо читает игру. осторожен.
а если Реал выиграет 15 кубок ЛЧ, а затем сб.Украины удачно выступит на Евро. то все вопросы отпадут...в Примере во многом его надежная игра помогает Реалу в безпроигр.серии.
впереди долгий путь на верх. ошибки тоже будут.
прямо сейчас украинец выиграл конкуренцию у испанца Кепы.
и ведет команду к финалу лиги чемпионов. он хорошо читает игру. осторожен.
а если Реал выиграет 15 кубок ЛЧ, а затем сб.Украины удачно выступит на Евро. то все вопросы отпадут...в Примере во многом его надежная игра помогает Реалу в безпроигр.серии.