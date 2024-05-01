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Лунин близок к продлению контракта с «Реалом»

вчера, 16:32

Переговоры вратаря Андрея Лунина с «Реалом» о продлении соглашения близки к завершению.

Клуб предложил украинцу контракт до 2028 года.

В лице футболиста в клубе видят замену Тибо Куртуа.

Нынешнее соглашение Лунина с «Реалом» рассчитано до лета 2025 года.

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Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:58
То что он показал в матче с Сити-это реальный топ на сегодняшний день. и уж точно не хуже носатого. и моложе вдобавок.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:42
по паре проведенных матчей в плей офф лиги чемпионов не значит что лучший.
впереди долгий путь на верх. ошибки тоже будут.
прямо сейчас украинец выиграл конкуренцию у испанца Кепы.
и ведет команду к финалу лиги чемпионов. он хорошо читает игру. осторожен.
а если Реал выиграет 15 кубок ЛЧ, а затем сб.Украины удачно выступит на Евро. то все вопросы отпадут...в Примере во многом его надежная игра помогает Реалу в безпроигр.серии.
Любитель _футбола
Любитель _футбола
вчера в 17:40
Лунин растет и провел хороший сезон в Ла Лиге и в ЛЧ. Основная проблема это слишком долго сидел на лавке и психологическое давление, с восстановлением Куртуа. В любом случае во многих матчах он вытянул Реал. С тем же Лейпцигом или Ман.Сити. Что касается Куртуа то бельгиец допускал ошибок не меньше в свое время. И допустит их в будущем, тогда просто сравнивать не было с кем. Сейчас любая ошибка и будут сравнивать с Луниным , смог ли он выручить в конкретной ситуации.Появилась конкуренция
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ balalay (раскрыть)
вчера в 17:25
Очень далеко. Безусловно, он большой молодец, и проявил себя как вратарь, готовый во многом к топ-футболу там, где от него это не ожидалось, но стабильности у него нет, или он кураж ловит, или дурачков пускает. С МС в первом матче пустил в ближний, да ещё и вообще проспал момент, с "Барселоной" тоже первый гол - его ошибка, с "Баварией" - опять в ближний угол. В общем, в трёх из четырёх последних матчей с сильными командами ("Сосьедад" тоже можно назвать сильной, но там Кепа стоял) - три ошибки для вратаря топ-уровня недопустимые.
Capral
Capral ответ cdcyz7htggpc (раскрыть)
вчера в 17:24
А вот Шахтер хочет вернуть Мудрика.
112910415
112910415
вчера в 17:21
растёт помаленьку
balalay
balalay
вчера в 17:10
пока о замене говорить смешно, он нестабилен и "собирается" на матч только когда пинает Анчелотти, если выйдет на стабильно высокий уровень каждый матч - вот тогда он станет заменой
cdcyz7htggpc
cdcyz7htggpc
вчера в 16:57
Ну не на Украину же ему возвращаться.
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