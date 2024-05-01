Президент «Баварии» о Сане: «Конечно, мы хотим, чтобы он остался»

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вчера, 13:52

Президент «Баварии» надеется, что нападающий сборной Германии продлит контракт с мюнхенцами.

Он нападающий, который может сделать разницу. С его качествами, скоростью и умением забивать мячи. Конечно, мы хотим, чтобы он остался с нами — в этом нет сомнений.

Сане перешёл в «Баварию» из «Манчестер Сити» летом 2020 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне вингер сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 результативных передач.

Ранее Хайнер рассказал о ходе переговоров с Ральфом Рангником.