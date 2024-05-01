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Президент «Баварии» о Сане: «Конечно, мы хотим, чтобы он остался»

вчера, 13:52

Президент «Баварии» Герберт Хайнер надеется, что нападающий сборной Германии Лерой Сане продлит контракт с мюнхенцами.

Он нападающий, который может сделать разницу. С его качествами, скоростью и умением забивать мячи. Конечно, мы хотим, чтобы он остался с нами — в этом нет сомнений.

Сане перешёл в «Баварию» из «Манчестер Сити» летом 2020 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне вингер сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 результативных передач.

Ранее Хайнер рассказал о ходе переговоров с Ральфом Рангником.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:02
этого парня как раз продать надобно !
BAYERN19000
BAYERN19000
вчера в 14:59
Продавать надо Комана или Гнабри, оба по сути травматы играющие раз в полгода
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:21
Жаль Рангника тогда) Опять как в МЮ с ЧСВшником работать придётся.
sm2ypd2hq242
sm2ypd2hq242
вчера в 13:56
Надо всё сделать чтобы он остался! Он им просто необходим
Гость
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