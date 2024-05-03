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«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять тен Хага

вчера, 11:47

«Манчестер Юнайтед» в данный момент не собирается расставаться с главным тренером Эриком тен Хагом.

По информации источника, в компании INEOS, которая является совладельцем клуба, существует мнение о том, что руководство МЮ не предоставило специалисту соответствующих условий для успешного выступления. Помимо этого нет чётких альтернатив голландцу, также довольно существенными являются стоимость расторжения контракта и назначения нового рулевого.

В настоящее время манкунианцы планируют начать следующий сезон с нынешним наставником команды. Однако в INEOS не будут колебаться относительно смены тренера, если увидят достаточные доказательства необходимости перемен.

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Все комментарии
AleS
AleS
вчера в 20:26
Дайте Эрику спокойно поработать!!!1
balalay
balalay
вчера в 19:18
если верить Сульшеру, тренировавшему в свое время нынешнего горожанина Холанда - он звонил в МЮ и предлагал его купить всего за 4 млн, Сульшер был главным тренером Холанда в Мольде... МЮ - отказал
и вот за 70 млн они покупают Хойлунда
я вижу в этом некую постоянно повторяющуюся с МЮ закономерность, "скупой платит дважды"
у Хага нет за спиной в прошлом никаких значимых побед, трижды чемпион Голландии с Аяксом - ничем не лучше трижды чемпиона Зимбабве
и зачем за него держаться, чтобы в середине следующего сезона выплатив гигантские бабки нанять первого попавшегося под руку Зидана или Тухеля?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:08
даже не представляю с какими мыслями подобные новости читают болелы Баварии Рангник, Тен Хаг, Моуриньо, Тухель ))
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:53
...действительно, даже Я смирился,взял бесрочный отпуск на "боление за МЮ",понимая что это ЧУДО надолго и оно не виновата, безысходность .....и полегчало,за кого Я здоровье на кон ставлю...?
Даже про лучшие времена трепаться не буду,безысходность!
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:31
Ну значит руководство клуба вполне устраивает команда уровня Лиги Конференций, хотя не факт, что и туда попадут.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 16:08
Какой клуб такой и тренер. Команды рождаются и умирают. Не было челси, псж, мс. Играли другие топы. Это реал топ или околотоп всегда за уже четверть века. Все равно ниже топ16 клубов Европы НИ РАЗУ нн упал. А все остальные приподымаются, снова тонут. Этл жизь. Ну перестал мю быть топом, и шо терь 79аться? Бабки платит, вопрос ребром нн ставит о наличии достижений и игры. Это мы переживаем, а сотрудникам мю норм, а васька кушает да ест)))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:44
Короче найти нового будет накладно !
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 13:30
Морган : А мы с Гешей планируем. Уже давно.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
112910415
112910415
вчера в 12:40
результат же даёт !
ну, в смысле, плохой результат, но он есть же !
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:25
Спортивным "киношникам" впору начинать снимать сериал с дежурным названием "Непотопляемый"...)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:10
Не понимаю, что все возмущаются, действительно) Лысый рулит как может))

Одна победа в семи последних матчах в основное время над последним местом "Шеффилдом".

Среди них ничьи с "Бёрнли", "Бортнмутом", "Ковентри" и "Брентфордом".

Кажется, что может пойти не так в начале следующего сезона?)
p336gyg2mmyv
p336gyg2mmyv
вчера в 12:09
В общем как обычно, контракт составлен так, что уволить просто так очень дорого.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:06
Не устраивать теперь ведь цирк из-за этого, чтобы увидеть битву лысых )
112910415
112910415
вчера в 12:00
то есть уволят внезапно !
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:57
Надо ему выиграть кубок Англии может тогда оставят, в следующем сезоне хочется посмотреть на битву лысых
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:48
Решили дать еще поработать и это правильно.
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