«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять тен Хага

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вчера, 11:47

«Манчестер Юнайтед» в данный момент не собирается расставаться с главным тренером .

По информации источника, в компании INEOS, которая является совладельцем клуба, существует мнение о том, что руководство МЮ не предоставило специалисту соответствующих условий для успешного выступления. Помимо этого нет чётких альтернатив голландцу, также довольно существенными являются стоимость расторжения контракта и назначения нового рулевого.

В настоящее время манкунианцы планируют начать следующий сезон с нынешним наставником команды. Однако в INEOS не будут колебаться относительно смены тренера, если увидят достаточные доказательства необходимости перемен.