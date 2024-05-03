«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять тен Хага

«Манчестер Юнайтед» в данный момент не собирается расставаться с главным тренером Эриком тен Хагом.
По информации источника, в компании INEOS, которая является совладельцем клуба, существует мнение о том, что руководство МЮ не предоставило специалисту соответствующих условий для успешного выступления. Помимо этого нет чётких альтернатив голландцу, также довольно существенными являются стоимость расторжения контракта и назначения нового рулевого.
В настоящее время манкунианцы планируют начать следующий сезон с нынешним наставником команды. Однако в INEOS не будут колебаться относительно смены тренера, если увидят достаточные доказательства необходимости перемен.
Одна победа в семи последних матчах в основное время над последним местом "Шеффилдом".
Среди них ничьи с "Бёрнли", "Бортнмутом", "Ковентри" и "Брентфордом".
Кажется, что может пойти не так в начале следующего сезона?)
Одна победа в семи последних матчах в основное время над последним местом "Шеффилдом".
Среди них ничьи с "Бёрнли", "Бортнмутом", "Ковентри" и "Брентфордом".
Кажется, что может пойти не так в начале следующего сезона?)