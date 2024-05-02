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Семак: «Продление контракта – доверие клуба тренерскому штабу»

вчера, 22:39

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно продления контракта с клубом.

Естественно, продление контракта — доверие клуба тренерскому штабу, той дороге, которую мы выбрали. Значит все понимают сложность нашего пути и проблем, которые возникают. Работа устраивает клуб, и это приятно. Шесть лет возникают какие‑то разговоры, в любой сильной команде такое бывает. Два‑три матча что‑то происходит и начинается. Уважение клуба приятно. Мы все понимаем, что есть цели и задачи, в зависимости от них выстраивается работа.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:57
Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:08
"Два‑три матча что‑то происходит..."
Походу Семак даже не знает что происходит....
112910415
112910415
сегодня в 06:00
"Работа устраивает клуб" !
между тем, игра всё хуже, результаты не блещут ...
этого и хотели ?
rfwvj7kwg3f9
rfwvj7kwg3f9
сегодня в 05:42
Доверие есть, но качество игры всё хуже и хуже.
Futurista
Futurista
вчера в 23:22
Попробуй в этом сезоне не выиграть золото и твой контракт вместе с доверием выкинут на помойку...
Гость
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