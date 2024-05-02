Семак: «Продление контракта – доверие клуба тренерскому штабу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно продления контракта с клубом.
Естественно, продление контракта — доверие клуба тренерскому штабу, той дороге, которую мы выбрали. Значит все понимают сложность нашего пути и проблем, которые возникают. Работа устраивает клуб, и это приятно. Шесть лет возникают какие‑то разговоры, в любой сильной команде такое бывает. Два‑три матча что‑то происходит и начинается. Уважение клуба приятно. Мы все понимаем, что есть цели и задачи, в зависимости от них выстраивается работа.
Походу Семак даже не знает что происходит....
Походу Семак даже не знает что происходит....
между тем, игра всё хуже, результаты не блещут ...
этого и хотели ?
между тем, игра всё хуже, результаты не блещут ...
этого и хотели ?