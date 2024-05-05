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«Манчестер Юнайтед» ужесточит проверку личности во время матчей

вчера, 11:52

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить контроль личности в дни матчей во избежание неправомерного использования билетов болельщиков с ограниченными возможностями.

Ранее стало известно, что некоторые фанаты «дьяволов» неправомерно смогли попасть на секции для инвалидов на стадионе. Чаще всего это происходило во время гостевых поединков команды. Представитель МЮ дал комментарий по теме:

Билеты в секции для инвалидных колясок всегда пользуются очень высоким спросом, особенно во время гостевых поединков, и наша главная задача – обеспечить болельщикам, для которых нахождение в этой секции необходимо, такую ​​возможность.

Предположительное злоупотребление такими билетами недавно обсуждалось в рамках форума наших болельщиков, и мы поддержим просьбу Ассоциации болельщиков «Манчестер Юнайтед» с ограниченными возможностями о необходимости предоставления удостоверения личности, а также дополнительных выборочных проверок на выездных играх.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:58
теперь-то дела пойдут на лад ! )
Futurista
Futurista
вчера в 13:16
К неправомерному использованию билетов болельщиков с ограниченными возможностями могут прибегнуть только люди с ограниченными умственными способностями...так что все в порядке...этих тоже можно пропускать)...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:57
Интересно изменит это чтото или нет!
shlomo
shlomo
вчера в 12:53
Ну посмотрим что из этого всего получится.... а то такой пример может стать заразительным....
Гость
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