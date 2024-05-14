«Динамо» и «Арсенал» близки к чемпионству. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

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сегодня, 00:47

В РПЛ на первое место вышло «Динамо», набрав 53 очка. На второй строчке находится «Зенит» (51 балл). Третьим идёт «Краснодар» (50 пунктов). Замыкают топ-5 «Локомотив» (47 очков) и «Спартак» (46 баллов). В зоне стыковых матчей располагаются «Урал» и "Факел (по 29 пунктов). В нижней части таблицы — «Балтика» и «Сочи» (26 и 23 очка соответственно).

В АПЛ «Арсенал» снова на первом месте (86 очков). Второй — «Манчестер Сити» (85 баллов). На третьей позиции «Ливерпуль» (79 пунктов). На четвёртой строчке находится «Астон Вилла» (68 очков). В зоне вылета располагаются «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» (26, 24 и 16 баллов соответственно).

В Ла Лиге уже ставший чемпионом «Реал» набрал 90 очков. Следом идёт «Барселона» (76 баллов). Замыкает первую тройку «Жирона» (75 пунктов). На четвёртой строчке идёт «Атлетико» (70 очков). В нижней части таблицы находятся «Кадис», «Гранада» и «Альмерия» (29, 21 и 17 баллов соответственно).

В Бундеслиге «Байер» продолжает свою беспроигрышную серию, имея в активе 87 очков. На втором месте идёт «Бавария» (72 балла), а на третьем «Штутгарт» (70 пунктов). Топ-5 замыкают «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия» (64 и 60 очков соответственно). В зоне переходных матчей находится берлинский «Унион» (30 баллов). Замыкают таблицу «Кёльн» и «Дармштадт» (27 и 17 пунктов).

В Серии А «Интер» достиг отметки в 92 очка. На втором месте «Милан» (74 балла), на третьем и четвёртом идут «Болонья» и «Ювентус» (по 67 пунктов). Замыкает топ-5 «Аталанта» (63 балла). В зоне вылета находятся «Эмполи», «Сассуоло» и «Салернитана» (32, 29 и 16 очков).