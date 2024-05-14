Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

«Динамо» и «Арсенал» близки к чемпионству. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

сегодня, 00:47

В РПЛ на первое место вышло «Динамо», набрав 53 очка. На второй строчке находится «Зенит» (51 балл). Третьим идёт «Краснодар» (50 пунктов). Замыкают топ-5 «Локомотив» (47 очков) и «Спартак» (46 баллов). В зоне стыковых матчей располагаются «Урал» и "Факел (по 29 пунктов). В нижней части таблицы — «Балтика» и «Сочи» (26 и 23 очка соответственно).

«Динамо» и «Арсенал» близки к чемпионству. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В АПЛ «Арсенал» снова на первом месте (86 очков). Второй — «Манчестер Сити» (85 баллов). На третьей позиции «Ливерпуль» (79 пунктов). На четвёртой строчке находится «Астон Вилла» (68 очков). В зоне вылета располагаются «Лутон Таун», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» (26, 24 и 16 баллов соответственно).

«Динамо» и «Арсенал» близки к чемпионству. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Ла Лиге уже ставший чемпионом «Реал» набрал 90 очков. Следом идёт «Барселона» (76 баллов). Замыкает первую тройку «Жирона» (75 пунктов). На четвёртой строчке идёт «Атлетико» (70 очков). В нижней части таблицы находятся «Кадис», «Гранада» и «Альмерия» (29, 21 и 17 баллов соответственно).

«Динамо» и «Арсенал» близки к чемпионству. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Бундеслиге «Байер» продолжает свою беспроигрышную серию, имея в активе 87 очков. На втором месте идёт «Бавария» (72 балла), а на третьем «Штутгарт» (70 пунктов). Топ-5 замыкают «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия» (64 и 60 очков соответственно). В зоне переходных матчей находится берлинский «Унион» (30 баллов). Замыкают таблицу «Кёльн» и «Дармштадт» (27 и 17 пунктов).

«Динамо» и «Арсенал» близки к чемпионству. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Серии А «Интер» достиг отметки в 92 очка. На втором месте «Милан» (74 балла), на третьем и четвёртом идут «Болонья» и «Ювентус» (по 67 пунктов). Замыкает топ-5 «Аталанта» (63 балла). В зоне вылета находятся «Эмполи», «Сассуоло» и «Салернитана» (32, 29 и 16 очков).

«Динамо» и «Арсенал» близки к чемпионству. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

Во французской Лиге 1 у выигравшего ранее очередное чемпионство ПСЖ 70 очков. Вторым стал «Монако» (64 балла). Замыкают топ-4 «Лилль» и «Брест» (у них по 58 пунктов). В зоне переходных матчей располагается «Мец» (29 очков). В нижней части таблицы находятся «Лорьян» и «Клермон» (26 и 25 баллов).

«Динамо» и «Арсенал» близки к чемпионству. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Астон Вилла» вырвала ничью в матче с «Ливерпулем», отыгравшись с 1:3
Сегодня, 00:01
«Барселона» выиграла у «Реала Сосьедад»
Вчера, 23:59
ПСЖ проиграл «Тулузе» в последнем домашнем матче Мбаппе за парижан
Вчера, 00:00
«Монако» выиграл у «Монпелье» и вышел в Лигу чемпионов
12 мая
«Аталанта» победила «Рому». Миранчук вышел на последних минутах
12 мая
«Байер» крупно обыграл «Бохум» и продлил беспроигрышную серию до 50 матчей
12 мая
Сортировать
Все комментарии
Интерес
Интерес ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 12:14
В Краснодаре продуют,и пафос пойдёт нак спад.Не продуют-возвеличивание до уровня упомянутых-это наш стиль.
альсато
альсато
сегодня в 11:56
ВААПЧЕ НЕ ФАКТ)))))
Интерес
Интерес
сегодня в 10:46
Нашли с чем сравнивать! Вы сравнивайте с "Верблюд Лигой" и китайской суперлигой. Можно в европе брать нидерскую,норвежскую и восточно-эуропейские.
Всё вас тянет туда,где вас не ждут,да и позиции утрачены.
sihafazatron
sihafazatron ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
сегодня в 10:16
Да так что если сегодня будет ничья, то в последнем туре МС и Арсенал своих противников будут громить чем сильнее, тем лучше!)))
А вообще я бы с удовольствием посмотрел золотой матч, тогда бы и решили кто сильнее!))
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:13
Спасибо!
sihafazatron
sihafazatron ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
сегодня в 10:05
Разница голов.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 09:57
Арсеналу будет очень сложно, но пожелаю им стать Чемпионами!!!!!!! Команда на протяжении всего сезона в лидирующей группе, показывает- приличную агрессивную игру. Арсенал достоин чемпионского звания!!!!!!! Удачи Пушкарям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 09:54
Если у Арсенала и Сити будет равенство по очкам после 38 тура, то кто будет первым? В АПЛ личные встречи играют роль, или разница голов?
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:49
Обидно за Арсенал если упустят титул
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 07:55
...умопомрачительное название статьи, я вас умоляю!!!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 07:35
Арсенал то каким боком?
f8jg67sswgap
f8jg67sswgap
сегодня в 07:29
Понятно видеть Арсенал на первом месте
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:21
У динамиков отличный шанс, нужно пользоваться...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:35
Скоро будет: Динамо, Реал и ПСЖ интересуются игроком Баварии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:21
Динамо и Арсенал – лёд и пламя)))
ABir
ABir
сегодня в 05:40
Все чемпионы достойно на своих местах заслуженно и по делу без сенсаций на протяжении всего сезона. Сенсационно в РПЛ на первом месте Динамо. Можно было предположить - Зенит, в крайнем случае - Краснодар, но Динамо - это что-то из невероятного. Будет очень интересно досматривать нашу концовку чемпионата и его возможно сенсационный итог.
489mvhrsq6ey
489mvhrsq6ey
сегодня в 05:34
Желаю динамовцам выиграть чемпионство!
gdrd7ey9hpft
gdrd7ey9hpft
сегодня в 03:29
Что такое Арсенал наглядно показала ЛЧ, эта субстанция точно не станет чемпионом
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 03:07
Постекоглу уверен, что все фанаты Тоттенхэма были бы рады победе над Сити.
австралиец, кажется, не понимает что есть между Арсенал и ТТХ))
фанаты простят команду если Арсенал станет чемпионом.
чтобы они смотрели на их праздник в Лондоне?
ну что, увидим, какой на самом деле менталитет игроков Тоттенхэма!
LOpp
LOpp
сегодня в 01:32
Сегодня болельщикам Арсенала придется болеть за Тоттенхэм
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:58
за Арсенал и Динамо.
до конца.
надежда есть и будет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 