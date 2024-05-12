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«Байер» крупно обыграл «Бохум» и продлил беспроигрышную серию до 50 матчей

вчера, 22:26
БохумЛоготип футбольный клуб Бохум0 : 5Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Бохум» потерпел поражение от «Байера» в матче 33-го тура Бундеслиги (0:5).

На 15-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве — красную карточку получил Феликс Пасслак. На 41-й Патрик Шик вывел леверкузенскую команду вперёд. Виктор Бонифац на 45+2-й реализовал пенальти. Амине Адли на 76-й забил 3-й мяч гостей, а Йосип Станишич на 86-й сделал счёт более крупным. Алехандро Гримальдо на 90+3-й провёл 5-й гол во встрече.

«Бохум» занимает 14-е место в чемпионате Германии, имея в активе 33 очка. «Байер» набрал 87 баллов.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Байер» (Леверкузен) в соцсети «X»
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Persenchik (раскрыть)
сегодня в 08:22
А что за Селтик?
ewgr78z9zcsc
ewgr78z9zcsc
сегодня в 04:57
Байер силен как никогда.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:53
Байер никак не успокаивается. Правильно , держат себя в тонусе. Отдыхать будут уже после сезона.
Persenchik
Persenchik
сегодня в 03:43
Все уши уже прожужжали серией Байер - 04.Не переживайте, до Милана пока еще восемь матчей, а про Селтик даже не заикаемся. )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:28
Какой символичный счёт. 50 игр без поражений, счёт 5-0...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:41
Вот хотелось бы наблюдать за Байером в ЛЧ именно в этом сезоне, потому что многие говорят о том, что они не играли с ТОПами. В следующем сезоне они будут другие, как и все остальные, но для меня этот рекорд не случайность, а дух команды, потому что бьются (именно бьются!) в каждом матче. Желаю аспириновым закончить сезон без поражений.
Приятно наблюдать за чемпионом, который не является мешком.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:58
Как они это делают?
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 23:27
Теперь все остальные Неверкузены
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:18
По всей видимости аптекари изобрели новую молодильную микстуру!)
Промес уже нервничает в Саудовской Аравии, в библиотеке взял Фармакологию?)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:00
Уверен, что "Байер" поставил себе одну цель - не проиграть в этом сезоне ни одного матча во всех турнирах, в которых участвует. Пожелаю, чтобы эта цель была достигнута.
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:59
Остались игра в чемпе и два трофея - вперед за орденами))
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:58
Золотая футбольная свадьба — 50 игр. Золото олицетворяет что-то, достигнутое нелёгким трудом. Кое что изменил и ву а ля !!!
salleeh
salleeh
вчера в 22:49
Байер конечно феноменально проводит сезон!👍
allemz
allemz
вчера в 22:44
Наверное, счастье для владельца клуба наблюдать такое, такого никогда не было в истории клуба, а задачи в чемпе обычно были приблизительно как у Пари НН
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:36, ред.
Юбилей однако - а "сотку" слабо?)))
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 22:29
То есть, уже 50 матчей без поражений! Байер!
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