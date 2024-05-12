«Байер» крупно обыграл «Бохум» и продлил беспроигрышную серию до 50 матчей

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вчера, 22:26

«Бохум» потерпел поражение от «Байера» в матче 33-го тура Бундеслиги (0:5).

На 15-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве — красную карточку получил Феликс Пасслак. На 41-й Патрик Шик вывел леверкузенскую команду вперёд. Виктор Бонифац на 45+2-й реализовал пенальти. Амине Адли на 76-й забил 3-й мяч гостей, а Йосип Станишич на 86-й сделал счёт более крупным. Алехандро Гримальдо на 90+3-й провёл 5-й гол во встрече.

«Бохум» занимает 14-е место в чемпионате Германии, имея в активе 33 очка. «Байер» набрал 87 баллов.