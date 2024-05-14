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«Астон Вилла» вырвала ничью в матче с «Ливерпулем», отыгравшись с 1:3

сегодня, 00:01
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)3 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 37-го тура АПЛ (3:3).

На 2-й минуте автогол Эмилиано Мартинеса позволил мерсисайдцам выйти вперёд. Юри Тилеманс на 12-й сравнял счёт. На 23-й гости снова повели — мяч забил Коди Гакпо. Жарелл Куанса на 48-й увеличил преимущество «красных». Джон Дуран на 85-й сократил отставание бирмингемцев, а на 88-й сделал дубль.

«Астон Вилла» занимает 4-е место в чемпионате Англии, команда набрала 68 очков. «Ливерпуль» — третий, у клуба 79 баллов.

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
сегодня в 12:06
Игра классная , жаль , я вырубился , когда Вилле не засчитали гол Уоткинса ) , когда Бейли мог оставить мяч набегающему Диаби.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:43
Зря Клопп объявил что уходит ох зря , теперь глотает пыль
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:01
Ливерпуль провалил концовку матча и упустил победу.
DXTK
DXTK
сегодня в 07:54
Вилла проявила характер и отыгралась в стиле самого Ливерпуля, а красные сами на себя не похожи, раз дают отыграть такой разрыв, не удивительно что они провалили окончание сезона Клопп уходит, но кубок лиги он взял.
z4b9ypfh6gjh
z4b9ypfh6gjh
сегодня в 07:07
Эта ничья станет решающей в борьбе за 4-е место.
Palex
Palex ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 01:20
Не факт. Также заранее,объявили и об уходе Хайкенса из Баварии. После чего Бавария выиграла Бундеслигу, Кубок Германии и ЛЧ
Sкрудж
Sкрудж ответ Тристан (раскрыть)
сегодня в 00:50
Не может Клопп более 20 лет успешной тренерской работы , за 2-3 месяца превратиться в трениришку. Он по прежнему топ тренер и за ним будет стоять очередь через год. Состав у нынешнего Ливера слабоват , скамейка короткая , тяжело бороться с Арсеналом и Сити за титул . Надо усилять состав. Может особо и не усиляли на этот сезон , может решение у Клоппа было уже ранее и об этом знало руководство клуба. А вливать кучу денег , не играя в ЛЧ , да ещё зная , что через год придёт другой тренер . Посчитали нецелесообразно. Вобщем с этим составом это закономерно в АПЛ , а вот за лигу Европы надо было бороться , но опять же короткая скамейка бороться на два фронта.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:13
Крутой матч сотворили АВ и Ливерпуль.
По матчу.
Если Тоттенхэм не выиграет свой матч с МанСити, то команда Эмери фактически получает пропуск в ЛЧ и будет веселый товарняк с Кристал Пэлас.
Даже при отсутствии турнирной мотивации хочу чтобы Шпоры что то придумали.
На ум пришел старый анекдот: Знаете почему женщины всегда досматривают порно до конца? Женщины надеются, что в конце актеры поженятся.
Вот и надеемся, что в конце будет что то классное, и Арсенал станет чемпионом!!!)))) надежда умирает последней.
еще новость.
FSG возвращает Джулиана Уорда. В купе с Арне Слотом.
Это и надежда и упадок Мерсисайда. Эдварс, Уорд и Слот.
Уорд не новичок в Ливерпуле.
Когда клуб покинул Эдварс, Уорд помогал вести переговоры о продлении контрактов таких игроков, как Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон и Алиссон. Но было странно, когда ушел Эдварс, и скоро его приемник Уорд вслед за Эдварсом покинул Ливерпуль.
Все былм ошеломлены.
Один Клопп че то улыбался по немецки харизматически.
Но теперь новые времена.
То что с уходом Клоппа сразу и Эдвардс, и Уорд едут обратно в Ливерпуль,
хоть фактически не в Ливерпуль а в FSG, подталкивает на мысль, что это Клопп их мог таки выжить ранее.
Теперь доверенных людей Клоппа выводят из структуры Ливерпуля)
И вопрос с приходом Педро Маркеса (техдир из Бенфики) уже решен Эдварсом.
Готовимся к новой партии латин.игроков из чемпионата Португалии.
Уверен, эти будут не нуньесы, а как минимум новые "Роберто Фирмино Барбоза де Оливейра" )))
Тристан
Тристан
сегодня в 00:10
Клопп как то незаметно скатился в разряд тренеришек. Выпустил на замену 4 игроков без привязки к ситуации на поле. Мертвых Макалистера и Салаха оставил, а бегунков Диаса и Элиота убрал. Надеюсь мотивация у Шпор на МС осталась. Только победа, только хардкор:)
STVA 1
STVA 1 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
сегодня в 00:09
Согласен с Вами!Игроки подспудно уже не будут напрягаться
Dead Body 13
Dead Body 13
сегодня в 00:05, ред.
Парадокс - отыграла два гола АВ, а отскочил "Ливерпуль".

Клопп ещё раз показал, что заранее сообщать об уходе - неимоверная глупость. Как Марко Розе, как сообщил об уходе из успешной "Боруссии" Мгладбах, ушёл в пике с шестью поражениями подряд, так и "Ливерпуль" после заявления сбитого немца напоминает загнанную лошадь - хочется пристрелить, чтобы не мучилась. Ну вот зачем так было делать? Все трофеи бездарно профуканы.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:04, ред.
20 Ти летний парнишка спас виллу от поражения сделав дубль!
Молодец конечно же!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:03
Том Хэнкс как прыгал, забавно было смотреть))) /
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:02
Весело порезвились команды!))) забили наверно больше 10 голов, только не все засчитали!)
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