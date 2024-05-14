«Астон Вилла» вырвала ничью в матче с «Ливерпулем», отыгравшись с 1:3

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 37-го тура АПЛ (3:3).
На 2-й минуте автогол Эмилиано Мартинеса позволил мерсисайдцам выйти вперёд. Юри Тилеманс на 12-й сравнял счёт. На 23-й гости снова повели — мяч забил Коди Гакпо. Жарелл Куанса на 48-й увеличил преимущество «красных». Джон Дуран на 85-й сократил отставание бирмингемцев, а на 88-й сделал дубль.
«Астон Вилла» занимает 4-е место в чемпионате Англии, команда набрала 68 очков. «Ливерпуль» — третий, у клуба 79 баллов.
Клопп ещё раз показал, что заранее сообщать об уходе - неимоверная глупость. Как Марко Розе, как сообщил об уходе из успешной "Боруссии" Мгладбах, ушёл в пике с шестью поражениями подряд, так и "Ливерпуль" после заявления сбитого немца напоминает загнанную лошадь - хочется пристрелить, чтобы не мучилась. Ну вот зачем так было делать? Все трофеи бездарно профуканы.
Клопп ещё раз показал, что заранее сообщать об уходе - неимоверная глупость. Как Марко Розе, как сообщил об уходе из успешной "Боруссии" Мгладбах, ушёл в пике с шестью поражениями подряд, так и "Ливерпуль" после заявления сбитого немца напоминает загнанную лошадь - хочется пристрелить, чтобы не мучилась. Ну вот зачем так было делать? Все трофеи бездарно профуканы.
По матчу.
Если Тоттенхэм не выиграет свой матч с МанСити, то команда Эмери фактически получает пропуск в ЛЧ и будет веселый товарняк с Кристал Пэлас.
Даже при отсутствии турнирной мотивации хочу чтобы Шпоры что то придумали.
На ум пришел старый анекдот: Знаете почему женщины всегда досматривают порно до конца? Женщины надеются, что в конце актеры поженятся.
Вот и надеемся, что в конце будет что то классное, и Арсенал станет чемпионом!!!)))) надежда умирает последней.
еще новость.
FSG возвращает Джулиана Уорда. В купе с Арне Слотом.
Это и надежда и упадок Мерсисайда. Эдварс, Уорд и Слот.
Уорд не новичок в Ливерпуле.
Когда клуб покинул Эдварс, Уорд помогал вести переговоры о продлении контрактов таких игроков, как Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон и Алиссон. Но было странно, когда ушел Эдварс, и скоро его приемник Уорд вслед за Эдварсом покинул Ливерпуль.
Все былм ошеломлены.
Один Клопп че то улыбался по немецки харизматически.
Но теперь новые времена.
То что с уходом Клоппа сразу и Эдвардс, и Уорд едут обратно в Ливерпуль,
хоть фактически не в Ливерпуль а в FSG, подталкивает на мысль, что это Клопп их мог таки выжить ранее.
Теперь доверенных людей Клоппа выводят из структуры Ливерпуля)
И вопрос с приходом Педро Маркеса (техдир из Бенфики) уже решен Эдварсом.
Готовимся к новой партии латин.игроков из чемпионата Португалии.
Уверен, эти будут не нуньесы, а как минимум новые "Роберто Фирмино Барбоза де Оливейра" )))
По матчу.
Если Тоттенхэм не выиграет свой матч с МанСити, то команда Эмери фактически получает пропуск в ЛЧ и будет веселый товарняк с Кристал Пэлас.
Даже при отсутствии турнирной мотивации хочу чтобы Шпоры что то придумали.
На ум пришел старый анекдот: Знаете почему женщины всегда досматривают порно до конца? Женщины надеются, что в конце актеры поженятся.
Вот и надеемся, что в конце будет что то классное, и Арсенал станет чемпионом!!!)))) надежда умирает последней.
еще новость.
FSG возвращает Джулиана Уорда. В купе с Арне Слотом.
Это и надежда и упадок Мерсисайда. Эдварс, Уорд и Слот.
Уорд не новичок в Ливерпуле.
Когда клуб покинул Эдварс, Уорд помогал вести переговоры о продлении контрактов таких игроков, как Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд, Эндрю Робертсон и Алиссон. Но было странно, когда ушел Эдварс, и скоро его приемник Уорд вслед за Эдварсом покинул Ливерпуль.
Все былм ошеломлены.
Один Клопп че то улыбался по немецки харизматически.
Но теперь новые времена.
То что с уходом Клоппа сразу и Эдвардс, и Уорд едут обратно в Ливерпуль,
хоть фактически не в Ливерпуль а в FSG, подталкивает на мысль, что это Клопп их мог таки выжить ранее.
Теперь доверенных людей Клоппа выводят из структуры Ливерпуля)
И вопрос с приходом Педро Маркеса (техдир из Бенфики) уже решен Эдварсом.
Готовимся к новой партии латин.игроков из чемпионата Португалии.
Уверен, эти будут не нуньесы, а как минимум новые "Роберто Фирмино Барбоза де Оливейра" )))