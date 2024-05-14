«Астон Вилла» вырвала ничью в матче с «Ливерпулем», отыгравшись с 1:3

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сегодня, 00:01

«Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 37-го тура АПЛ (3:3).

На 2-й минуте автогол Эмилиано Мартинеса позволил мерсисайдцам выйти вперёд. Юри Тилеманс на 12-й сравнял счёт. На 23-й гости снова повели — мяч забил Коди Гакпо. Жарелл Куанса на 48-й увеличил преимущество «красных». Джон Дуран на 85-й сократил отставание бирмингемцев, а на 88-й сделал дубль.

«Астон Вилла» занимает 4-е место в чемпионате Англии, команда набрала 68 очков. «Ливерпуль» — третий, у клуба 79 баллов.