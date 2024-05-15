Тороп получил серьёзную травму в матче против «Зенита»

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вчера, 21:41

Вратарь ЦСКА получил серьёзную травму в матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита».

После столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом голкиперу разбили нос и, возможно, сломали лицевую кость. Вместо Торопа на поле вышел Владимир Шайхутдинов.