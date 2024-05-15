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Тороп получил серьёзную травму в матче против «Зенита»

вчера, 21:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп получил серьёзную травму в матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита».

После столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом голкиперу разбили нос и, возможно, сломали лицевую кость. Вместо Торопа на поле вышел Владимир Шайхутдинов.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:28
А почему Игорь не играет 2 матча подряд? Самадур его на лавку посадил ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:25
обвинит казаха во грубой игре неверно.
он даже не видел Торопа, он на мяч смотрел.
столкновение ужасное, но это несчастный случай.
главное чтобы шейные позвонки не сдвинулись, ибо голова очень сильно и непроизвольно назад пошла.
вратарю здоровья и скорейшего выздоровления!
lotsman
lotsman
вчера в 22:22
Травма серьёзная. Здоровья Торопову. Очень хороший вратарь.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:54
Скорейшего выздоровления и чтобы без последствий .
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