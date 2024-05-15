Тороп получил серьёзную травму в матче против «Зенита»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп получил серьёзную травму в матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита».
После столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом голкиперу разбили нос и, возможно, сломали лицевую кость. Вместо Торопа на поле вышел Владимир Шайхутдинов.
он даже не видел Торопа, он на мяч смотрел.
столкновение ужасное, но это несчастный случай.
главное чтобы шейные позвонки не сдвинулись, ибо голова очень сильно и непроизвольно назад пошла.
вратарю здоровья и скорейшего выздоровления!
он даже не видел Торопа, он на мяч смотрел.
столкновение ужасное, но это несчастный случай.
главное чтобы шейные позвонки не сдвинулись, ибо голова очень сильно и непроизвольно назад пошла.
вратарю здоровья и скорейшего выздоровления!