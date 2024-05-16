Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

«Болонья» определилась с кандидатами на замену Мотты

вчера, 10:04

«Болонья» готовится к уходу Тияго Мотты, который является главной целью «Ювентуса». На данный момент рассматриваются три кандидата: главный тренер «Милана» Стефано Пиоли, наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно и покинувший «Лацио» Маурицио Сарри.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиДе Дзерби — единственный кандидат на пост главного тренера «Баварии»
Сегодня, 22:11
«Ювентус» возглавит тренер молодёжной команды
Сегодня, 19:49
СлухиИвич может заменить Станковича в «Ференцвароше»
Сегодня, 18:15
Слот подпишет контракт с «Ливерпулем» сегодня
Сегодня, 17:32
СлухиХави не знает, что его хотят уволить из «Барселоны»
Сегодня, 16:44
СлухиТухель ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 14:37
Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 10:15
Ювентус хочет поправить дела с помощью тренера Мотты!
Alex Riddle
Alex Riddle
вчера в 10:15
Губа не дура. Денег то хватит?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 