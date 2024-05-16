«Болонья» определилась с кандидатами на замену Мотты

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вчера, 10:04

«Болонья» готовится к уходу Тияго Мотты, который является главной целью «Ювентуса». На данный момент рассматриваются три кандидата: главный тренер «Милана» , наставник «Фиорентины» и покинувший «Лацио» .