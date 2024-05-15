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сегодня, 00:47

Главный тренер «Ипсвича» может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, несколько дней назад уже состоялась встреча между агентом Маккенны и представителями МЮ .

Напомним, что 38-летний Маккенна уже работал в «Манчестер Юнайтед». С 2016 по 2018 он возглавлял команду МЮ до 18 лет, а с 2018 по 2021 год входил в тренерский штаб основной команды «Манчестер Юнайтед».