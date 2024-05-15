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Главный тренер «Ипсвича» может возглавить «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 00:47

Главный тренер «Ипсвича» Киран Маккенна может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, несколько дней назад уже состоялась встреча между агентом Маккенны и представителями МЮ.

Напомним, что 38-летний Маккенна уже работал в «Манчестер Юнайтед». С 2016 по 2018 он возглавлял команду МЮ до 18 лет, а с 2018 по 2021 год входил в тренерский штаб основной команды «Манчестер Юнайтед».

Маккенна вывел «Ипсвич» в АПЛ впервые более чем за 20 лет. Последний раз «трактористы» выступали в высшем английском дивизионе в сезоне 2001/02.

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Ипсвич Таун  Ман Юнайтед  Маккенна Киран
Перевод с твиттер Santi_J_FM Фото: Твиттер ФК «Ипсвич»
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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:38
Кандидатов что-то слишком много
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
сегодня в 01:07
Кстати, может в действительности нужна такая перезагрузка пердивом?
Одиссей из Итаки
Одиссей из Итаки ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:05
Не решит, этого спеца по Чемпионшипу еще не видели в АПЛ, а уже управлять Антони и Рэшфордами зовут)) Руководство нарывается на очищение пердивом, ведь тоже вариант для перезагрузки
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:59
Это не решит проблему Манчестер Юнайтед.
Гость
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