Стало известно, при каком условии Тухель готов остаться в «Баварии»

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вчера, 19:49

может продолжить тренировать «Баварию» в следующем сезоне.

Специалист уже сообщил нескольким футболистам мюнхенского клуба, что готов остаться на своей должности. Ключевым фактором для Тухеля является поддержка со стороны руководства «Баварии».

Боссы мюнхенцев готовы провести переговоры с Тухелем в ближайшее время.