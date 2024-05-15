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Стало известно, при каком условии Тухель готов остаться в «Баварии»

вчера, 19:49

Томас Тухель может продолжить тренировать «Баварию» в следующем сезоне.

Специалист уже сообщил нескольким футболистам мюнхенского клуба, что готов остаться на своей должности. Ключевым фактором для Тухеля является поддержка со стороны руководства «Баварии».

Боссы мюнхенцев готовы провести переговоры с Тухелем в ближайшее время.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:11
Не нужно обольщаться полуфиналом ЛЧ. Тухель может и хороший тренер, у но по тупому упрямый.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:03
Это другое дело, обвинить всю команду - это никого по сути не обвинить, но обвинить конкретного игрока в поражении...
Capral
Capral ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 20:50
Павел, Лобановский, тоже- постоянно обвинял команду, но не себя. Так, на пример, в 1999г., после ничьей 3:3, в первой игре с Баварией в Киеве, Лобан был вне себя от злости и сказал: "Ну так безобразно сыграть в обороне, так отвратительно"!!! У каждого тренера- свой подход...
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 20:41
Были моменты, которые я видел и мне они не понравились, которые вызывают сомнения в том, что он сможет повернуть ситуацию в "Баварии".

Например, то, что он публично обвинил Ким Мин Дже в ничьей на пресс-конференции после матча с "Реалом" в Мюнхене. Тот же Лунин тоже несколько матчей зафейлил, очень плохо сыграл в Кубке, в результате чего РМ из него вылетел. Но если бы Анчелотти его разнёс после игры, я думаю, сейчас в финале был бы МС. Как будто игрок сам не понимает, что он налажал, Тухель ему публичную порку устраивает.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 20:29
По мне ситуация, когда владельцы очень хотели найти нового тренера, но им все отказали, и они решили оставить старого, не очень хорошая). Такой себе компромисс.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:16
Увидел заголовок..., думал по ТТ внесли ясность..., а оказалось - ещё больше тумана напустили.
Capral
Capral
вчера в 20:06
Ну не знаю, что, что, а поддержка- у Тухеля была со стороны руководства. Но мне, лично, не хотелось бы, чтобы он остался. Разбитую чашку не склеить, а смотреть на мучения тренера и клуба не хочется.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:03
отлично)
когда все решительно избегают работать в Баварии, остается Тухель.
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