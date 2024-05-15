Стало известно, при каком условии Тухель готов остаться в «Баварии»

Томас Тухель может продолжить тренировать «Баварию» в следующем сезоне.
Специалист уже сообщил нескольким футболистам мюнхенского клуба, что готов остаться на своей должности. Ключевым фактором для Тухеля является поддержка со стороны руководства «Баварии».
Боссы мюнхенцев готовы провести переговоры с Тухелем в ближайшее время.
Например, то, что он публично обвинил Ким Мин Дже в ничьей на пресс-конференции после матча с "Реалом" в Мюнхене. Тот же Лунин тоже несколько матчей зафейлил, очень плохо сыграл в Кубке, в результате чего РМ из него вылетел. Но если бы Анчелотти его разнёс после игры, я думаю, сейчас в финале был бы МС. Как будто игрок сам не понимает, что он налажал, Тухель ему публичную порку устраивает.
Например, то, что он публично обвинил Ким Мин Дже в ничьей на пресс-конференции после матча с "Реалом" в Мюнхене. Тот же Лунин тоже несколько матчей зафейлил, очень плохо сыграл в Кубке, в результате чего РМ из него вылетел. Но если бы Анчелотти его разнёс после игры, я думаю, сейчас в финале был бы МС. Как будто игрок сам не понимает, что он налажал, Тухель ему публичную порку устраивает.
когда все решительно избегают работать в Баварии, остается Тухель.
когда все решительно избегают работать в Баварии, остается Тухель.