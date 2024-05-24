Роналду может перейти в «Байер»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в Европу.
Интерес к трансферу португальца проявляет «Байер». Главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо лично заинтересован в переходе своего бывшего одноклубника по «Реалу».
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в Европу.
Интерес к трансферу португальца проявляет «Байер». Главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо лично заинтересован в переходе своего бывшего одноклубника по «Реалу».
Что данный переход даст данному каждой из сторон?! У Рона появится возможность снова поиграть в ЛЧ, тем более там навый формат, больше матчей, больше возможностей улучшить свой рекорд по голам в ЛЧ, но Байер не потянет з/п, но тут Рон может пойти на встречу, ради своих целей!
Что переход Рона даст Байеру?! Поднимет популярность клуба, прилив новых болельщиков(персофанов), продажа атрибутики позволит заработать немало денег, а Байеру они не помешают. Плюс, неисключено, что из клуба уйдут игроки атаки, к примеру хорошо проявивщий себя Бонифацы, так вот Роном можно будет закрыть этот пробел....
Что данный переход даст данному каждой из сторон?! У Рона появится возможность снова поиграть в ЛЧ, тем более там навый формат, больше матчей, больше возможностей улучшить свой рекорд по голам в ЛЧ, но Байер не потянет з/п, но тут Рон может пойти на встречу, ради своих целей!
Что переход Рона даст Байеру?! Поднимет популярность клуба, прилив новых болельщиков(персофанов), продажа атрибутики позволит заработать немало денег, а Байеру они не помешают. Плюс, неисключено, что из клуба уйдут игроки атаки, к примеру хорошо проявивщий себя Бонифацы, так вот Роном можно будет закрыть этот пробел....
Но если фантазировать))) Я не очень представляю как Рона можно в игру Байера встроить. Они играют в контроль. Берут мяч и вжимают соперника в штрафную своим владением. И в штрафной используют различные комбинации для создания моментов. Причем комбинации подвижные, каждый футболист может оказаться на любом месте в атаки. И все это интенсивно. Сомневаюсь что физически Рон такую игру сейчас потянет. Плюс он довольно нарцистичен и не факт что захочет уходить с ударных позиций, в угоду командной эффективности.
Но если фантазировать))) Я не очень представляю как Рона можно в игру Байера встроить. Они играют в контроль. Берут мяч и вжимают соперника в штрафную своим владением. И в штрафной используют различные комбинации для создания моментов. Причем комбинации подвижные, каждый футболист может оказаться на любом месте в атаки. И все это интенсивно. Сомневаюсь что физически Рон такую игру сейчас потянет. Плюс он довольно нарцистичен и не факт что захочет уходить с ударных позиций, в угоду командной эффективности.