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Роналду может перейти в «Байер»

вчера, 09:40

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в Европу.

Интерес к трансферу португальца проявляет «Байер». Главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо лично заинтересован в переходе своего бывшего одноклубника по «Реалу».

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 02:34, ред.
Думаю Рону не важна зарплата, у человека с деньгами нет проблем. Тут просто верный шанс поиграть в ЛЧ, можно в БД на замены выходить и не гонять особо. А что касается «командности», то Аталанта показала, что нападающие у Байера обычные игроки, напрочь лишенные креатива. Хаби всегда был умным игроком на поле, теперь он показывает себя дальновидным менеджером, да и в конце концов, Роналду же мог просто попросить его дать ему возможность поиграть?🤷🏻‍♂️ Даже если Байер не выиграет в следующем сезоне ничего, это не будет проблемой, как например в Баварии сейчас, уж в ЛЧ зоне то думаю должен остаться.
John 5mith
John 5mith
вчера в 22:36
Оставьте уже пенсионера в покое
112910415
112910415
вчера в 16:43
нет, в командную игру его не встроить !
альсато
альсато
вчера в 16:17
так и хочется матюкнуться!..но буду держать себя в руках))))
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:25
Это точно вброс от его агента, который уже давно не Жорже Мендеш (Роналду и его кинул в последний момент), либо от персофанов. В Саудии что ни игра, то мем и позор. Последний матч выступали перед 50 человек на стадионе без прожекторов. Фаны Хиляля и Иттихада вечно троллят, а тот им показывает свои гениталии. Приходится терпеть всё ради 260 лямов, да и выбора уже давно не было еще после Юве.
В МЮ уже всплывают все детали как ведет себя такой большой профессионал. Сам попросил Сулшера ротировать в составе, но сам же демонстративно был недоволен тренером что в итоге сливают менеджеров подряд. Пожалейте Байер. Даже "аргументы - ну, в ЛЧ поиграет" - забыли как все лигачемпионские команды отказали ему?? Аптекари хотят испытать себя там в полную силу. Напоминалка, в ЛЧ уже "поиграли" за МЮ и Юве.
Фанаты должны смириться - всё, человек не молодеет, нужно во время отпустить.
Сейчас остается посмотреть что получится на Евро. Турнир совсем скоро. Группа, как всегда легкая - дальше тоже кто-то из французов, хорватов и испанцев выпадут еще до плей-офф. Все шансы есть дойти до финала и победить.
sv_1969
sv_1969 ответ w1345ds (раскрыть)
вчера в 14:05
Если опять пофантазировать , то и в нынешнем состоянии он мог бы принести пользу Байеру!
1) Выйдя со скамьи , я думаю минут на 30 я в движении хватило бы!
2) Отодвинуть его от ворот на место так называемого ЦАПа!С его ударом и видением поля он думаю мог бы принести пользу!
Но тут опять всплывают два главных НО!О чем Вы писали и я ! нарцистичен и не факт что захочет уходить с ударных позиций, в угоду командной эффективности.
sv_1969
sv_1969 ответ w1345ds (раскрыть)
вчера в 14:01
Ну я толком не следил за их расстановкой и тактикой! А просто обобщил!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ w1345ds (раскрыть)
вчера в 13:09
Это всё так, но проиграл он из-за индивидуальных действий одного игрока, а если бы у Байера был игрок, способный зарешать в атаке или пенку заработать, а если бы ещё первыми забили..
memphis
memphis
вчера в 12:53
Алонсо, беги!
w1345ds
w1345ds ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:43
Байер не был готов к сумасшедшему прессингу от Атланты, на протяжении всех 90 минут. Из-за этого не мог использовать свои комбинации в штрафной, поскольку был лишен привычного контроля мяча.
w1345ds
w1345ds ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:38
Байер не играет в прессинг, они играют в контроль. Но я согласен поскольку Рон эгоист, и не захочет уходить с ударных позиция, игра команды из-за этого будет сломана.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:35
Байеру как раз его не хватило в финале, ведь замыкать там некому, абсолютно, да и мужских причиндалов явно не хватает немцам
w1345ds
w1345ds ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:30
Про утятину согласен.

Но если фантазировать))) Я не очень представляю как Рона можно в игру Байера встроить. Они играют в контроль. Берут мяч и вжимают соперника в штрафную своим владением. И в штрафной используют различные комбинации для создания моментов. Причем комбинации подвижные, каждый футболист может оказаться на любом месте в атаки. И все это интенсивно. Сомневаюсь что физически Рон такую игру сейчас потянет. Плюс он довольно нарцистичен и не факт что захочет уходить с ударных позиций, в угоду командной эффективности.
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:04
Приветствую! Ну а сколько минусов принесет приход Рона на склоне лет! При всем уважении к его заслугам , одним своим эгоизмом и характером , он может столько навредить атмосфере в раздевалке и главное в схеме игры! Ведь под него надо перекраивать тактику! А помощь в прессинге и защите! Очень много гемора! Конечно если предположить , что он своё Я угомонит то Рон со своим опытом может принести много пользы! Это мое мнение!
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:03
Я думаю, что и главный тренер какого-нибудь Оренбурга заинтересован в трансфере Роналду....но есть нюанс.
sv_1969
sv_1969 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 11:59
А вдруг зайцу стоп сигнал нужен?)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:28
Что то похоже на большую утку,если только Алонсо уговорит.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:31, ред.
Это конечно же утятина та еще, но давайте предположим, что это правда.
Что данный переход даст данному каждой из сторон?! У Рона появится возможность снова поиграть в ЛЧ, тем более там навый формат, больше матчей, больше возможностей улучшить свой рекорд по голам в ЛЧ, но Байер не потянет з/п, но тут Рон может пойти на встречу, ради своих целей!
Что переход Рона даст Байеру?! Поднимет популярность клуба, прилив новых болельщиков(персофанов), продажа атрибутики позволит заработать немало денег, а Байеру они не помешают. Плюс, неисключено, что из клуба уйдут игроки атаки, к примеру хорошо проявивщий себя Бонифацы, так вот Роном можно будет закрыть этот пробел....
adekvat
adekvat
вчера в 10:25
Роналду Байеру так же нужен как зайцу стоп сигнал.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 10:10
Это то, что не хватало Кейну для трофеев.. А-ха-ха-ха.. 😂🤭
yn5utzg7b6x7
yn5utzg7b6x7
вчера в 10:03
А зарплату его они потянут? Он же хочет получать как вся остальная команда вместе взятая.
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:55
Кто эту утку пустил
Köln
Köln
вчера в 09:55
Зачем Байеру эта тяжёлая ноша!
Бред!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:50
Мне кажется Алонсо все таки дружит с головой и это Утка
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:48
не думаю, что кр7 соответствует уровню и стилю Байера)))
это Регуфе хочет еще денег сорвать на стареющей поп-звезде.
или медиа поднять свой рейтинг.
t0s1k
t0s1k
вчера в 09:45
это будет супер БУМ и сенсация если перейдёт! многим понравится! я ЗА
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:44
Что то меня терзают смутные сомнения....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:43
Ага...Роналду и Месси с Неймаром сразу переходят в Байер!))))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:42
Байеру он точно не нужен. Только разрушит всю командную игру. Скорее всего это агент его пиарит, а на самом деле никакого интереса к нему со стороны Байера нет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:42, ред.
В это почему то вообще не верится....)
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