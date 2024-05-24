«Реал» охотится на одного из главных игроков мира. Этот трансфер важнее, чем подписание Мбаппе

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Хотят усилиться после потери Крооса.

Приглашение Родри – фокус в стиле Переса

Звёзд много не бывает. На счету Флорентино столько великих трансферов, что не удивит перехват у «Манчестер Сити» лучшего центрального полузащитника мира. Уход Тони Крооса, а также неизбежное прощание с Модричем – или сейчас, или через год, заставляет Переса критически оценивать молодых ребят из центра поля.

Тчуамени может играть в обороне с Рюдигером. А прошлым летом активно бродили слухи о желании «Реала» с ним расстаться. Камавингу видели на левом фланге обороны. Но этот разговор прерывает трансфер Мбаппе. Приезд Килиана значит, что Беллингему нет места в атакующей группе, особенно если Эндрик сразу заиграет.

Если действовать по схеме «4-4-2», где Родриго и Карвахаль справа, Винисиус и Менди слева, а Эндрик и Мбаппе в атаке, то Беллингем и Тчуамени могут не справиться в опорной зоне вдвоем. Обратите внимание на статистику в Лиге чемпионов. По воротам «Реала» наносят в среднем 13.9 ударов, это уровень «Галатасарая».

Анчелотти прекрасно видел, как «Лейпциг», «Манчестер Сити» и «Бавария» отрезками матчей «возили» оборонительный блок «Реала». Винисиус и Родриго старательные парни, но в высоком прессинге не короли. Мбаппе тоже плохо работает без мяча, за что его часто критиковал в этом сезоне Луис Энрике. Мало разрушителей.

«Реал» рискует перегрузить атакующий блок, открыть тылы и начать проигрывать. А где существует команда, которой не мешает работа с двумя защитниками, высоким расположением латералей, а также с Де Брюйне и Бернарду в центре поля? В Манчестере, где Гвардиола понимает ценность испанского хавбека Родриго.

Вот только у Родри есть молодая подруга, её зовут Лаура. Для «Манчестер Сити» беда в том, что у нее нет силиконовых имплантов и накачанных губ. Не будет вечно жить на курортах, пока её мужчина зарабатывает миллионы в Англии. Лаура училась на хирурга, для будущей карьеры ей нужна практика в испанской больнице.

Родри в июне стукнет 28 лет. Взрослый мужик хочет просыпаться в постели с любимой женщиной, а не жить в разных странах. Даже если Лаура забросит медицину, на которую потратила столько лет, то останется чужой в Манчестере, где дружит только с девушками форварда Альвареса и защитника Серхио Гомеса.

«Реал» может позволить себе эту сделку

Перес прекрасно знает, что бывший футболист «Атлетико» встречается с умной девушкой из сферы медицины. Родри и сам получил диплом в университете, не глупый парень. Но не хирург. Женщине непросто в этой профессии, «мясники» со скальпелями жесткие, Лауре нужно практиковаться дома, в Испании.

Также в Мадриде ближе родственники и друзья. И Родри не сможет заявить подруге, что хочет остаться в Англии для победы в Лиге чемпионов, ведь выиграл кубок год назад. «Реал» в новом финале против «Боруссии», подруга проголосует за проживание в солнечном Мадриде. Вот так и готовят серьёзные сделки.

У Зидана жену зовут Вероникой, она испанка по происхождению. У клубов из Англии не было шансов перехватить Зинедина у «Реала». Родри попал в «Манчестер Сити», ведь шейхи щедро заплатили «Атлетико», а у Переса в центре поля был Каземиро. Но теперь бразильца нет, а уход Крооса заставляет задуматься.

А будут финансовые проблемы – выставят на трансфер ценных молодых футболистов, вроде Вальверде и Родриго. Рыночная стоимость контрактов уругвайца и бразильца в районе 100 млн евро, хватит на Родри. Также всегда можно отпустить Диаса и Лунина. «Реал» в состоянии подписать и Мбаппе, и Родри.

«Манчестер Сити» нельзя отпускать Родри

Гвардиола это чётко понимает. И ничего не сможет поделать, если сам футболист решит – выиграл с «Манчестер Сити» всё, что только можно, пора насладиться футболкой «Реала». Причём если Каземиро в окружении молодых Модрича и Крооса был третьим в списке легенд, то без Луки и Тони у Родри может быть равноправие с Беллингемом в центре.

Ставки высокие. Родри уже герой четырёхкратных чемпионов Англии. И может стать ключевым полузащитником омоложенного состава «Реала». С жиру бесится, оба варианта сказочные для любого футболиста. Но полузащитник заслужил все комплименты. Это один из главных игроков мира последних нескольких сезонов. Умеет всё – и забивает, и отбирает.

Шейхи вцепятся в испанского хавбека мертвой хваткой. У него отличный шансы получить новый контракт, хотя старый подписал всего два года назад до 2027-го. Гвардиола попробует убедить Родри отказаться от «Реала», но вспомните прошлогоднюю историю. Хосеп лично приглашал Беллингема в «Манчестер Сити», а затем Джуд выбрал Мадрид без колебаний.

Зная Переса, Флорентино может бросить все силы на трансфер Родри даже за фразу «я видел на поле одну команду» после матчей «Манчестер Сити» и «Реала». Хавбек задел старика из Мадрида, поэтому если Анчелотти откажется от Киммиха сейчас и Вирца через год, то в центре поля у чемпионов Испании появится проверенный в Лиге чемпионов Родри.

«Реал» манит великой историей, а не только умением терпеть и вырывать победы. Даже отец Холанда часто в Испании, договаривается о переходе сына в клуб, который принимает участие в Эль Класико. Играть за «Манчестер Сити» круто, но многие футболисты иногда банально устают в мрачной Англии. Там токсичнее пресса, злее соперники, бьют больнее.