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Исполком РФС утвердил календарь РПЛ на сезон-2024/25

вчера, 18:06

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило календарь на следующий сезон РПЛ.

13 июля пройдёт матч за Суперкубок России. Первый тур нового чемпионата стартует 20 июля. 8 декабря будут сыграны последние матчи турнира перед зимним перерывом. Весенняя часть пройдёт с 1 марта по 24 мая. Стыковые матчи между РПЛ и Первой лигой запланированы на 28 и 31 мая.

Финал Кубка России состоится 1 июня 2025 года.

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Источник: rfs.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:02
Мечты...мечты)...
Жаль, что Газпром исполняет не мои мечты)...
TheBoLt
TheBoLt ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:59
Всегда был интересен этот вопрос. И всегда мне на него давали разный ответ)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:11
Если Краснодар сделает завтра Зенит Чемпионом и Зенит выиграет Кубок....то с кем он будет играть на Суперкубок ???
С серебрянным призёром чемпионата или финалистом Кубка ??
a-league
a-league
вчера в 20:42, ред.
С Западом мы попрощались во всех сферах, за исключением футбола. После того, как наведут порядки в МО, надо приниматься за чистку РФС, иначе это счастье (разорванный на части чемпионат) не закончится никогда
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 20:23, ред.
А мы разве подчиняемся УЕФА, чтобы спрашивать у них разрешение ? Это во - первых. Во - вторых, игроков сборных в нашем чемпионате настолько мало, что их можно пересчитать по пальцам. Никто из них, кроме того, погоду в клубах и своих сборных не делает, то есть являются футболистами среднего уровня, поэтому сборные, в которых они играют, нисколько не пострадают от их отсутствия. А команды России тем более не заметят отсутствия "бойцов". И подстраивать под них свой календарь негоже. А я бы выразился жёстче - унизительно.
ABir
ABir
вчера в 20:20
Жаль, что в самое благоприятное время не играем, а в декабре и марте будем мерзнуть по колено в снегу
Garrincha58
Garrincha58 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:12
куда? ЧЕ вот куда нам просто не разрешат играть во время этого турнира да и игроки там тоже будут играть их хоть и мало но будут
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:10
Куда же июнь у нас делся ? Самый игровой месяц, не жарко, а вылетел из календаря, как ведьма на метле из дымохода хаты в Диканьке.
nznpksvxpmk2
nznpksvxpmk2
вчера в 19:48
Хорошо перерыв небольшой, 20 июля первый тур!!
Kosmos58
Kosmos58 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:58
... а зимой снега по колено!.
lotsman
lotsman
вчера в 18:55
Ничего нового. Такой же календарь, как и календарь нынешнего чемпионата, финальная игра которого будет в воскресенье.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:23
надеюсь, в летом не будет аномальной жары для футбола))
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