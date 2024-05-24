Исполком РФС утвердил календарь РПЛ на сезон-2024/25

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вчера, 18:06

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило календарь на следующий сезон РПЛ .

13 июля пройдёт матч за Суперкубок России. Первый тур нового чемпионата стартует 20 июля. 8 декабря будут сыграны последние матчи турнира перед зимним перерывом. Весенняя часть пройдёт с 1 марта по 24 мая. Стыковые матчи между РПЛ и Первой лигой запланированы на 28 и 31 мая.

Финал Кубка России состоится 1 июня 2025 года.