Исполком РФС утвердил календарь РПЛ на сезон-2024/25

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило календарь на следующий сезон РПЛ.
13 июля пройдёт матч за Суперкубок России. Первый тур нового чемпионата стартует 20 июля. 8 декабря будут сыграны последние матчи турнира перед зимним перерывом. Весенняя часть пройдёт с 1 марта по 24 мая. Стыковые матчи между РПЛ и Первой лигой запланированы на 28 и 31 мая.
Финал Кубка России состоится 1 июня 2025 года.
Жаль, что Газпром исполняет не мои мечты)...
Жаль, что Газпром исполняет не мои мечты)...
С серебрянным призёром чемпионата или финалистом Кубка ??
С серебрянным призёром чемпионата или финалистом Кубка ??