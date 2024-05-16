В сборной Конго не против сыграть товарищеский матч с Россией

Генеральный секретарь Конголезской федерации футбола Баджи Момбо высказался на тему возможного проведения товарищеского матча со сборной России.

Мы не против сыграть товарищеский матч с Россией. Это футбол, и для нас не проблема провести матч с этой сборной. Но для этого российской стороне нужно выслать конкретные даты и условия проведения товарищеского матча.