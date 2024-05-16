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В сборной Конго не против сыграть товарищеский матч с Россией

вчера, 16:41

Генеральный секретарь Конголезской федерации футбола Баджи Момбо высказался на тему возможного проведения товарищеского матча со сборной России.

Мы не против сыграть товарищеский матч с Россией. Это футбол, и для нас не проблема провести матч с этой сборной. Но для этого российской стороне нужно выслать конкретные даты и условия проведения товарищеского матча.

В этом году, думаю, матч между нашими командами невозможен, поскольку все даты ФИФА у нас заняты либо квалификационными матчами чемпионата мира, либо квалификационными играми Кубка африканских наций. Посмотрим, что будет в следующем году.

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Конго  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:55
А мы сейчас не против сыграть хоть с кем нибуть!
drug01
drug01
вчера в 17:24
Ну вот соперник хороший, надо играть!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:03
Баджи Момбо просто так "базарить" не будет...)))
112910415
112910415
вчера в 16:45
вот радость-то !
когда-нибудь сыграют !
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