В «Динамо» рассматривают варианты товарищеских матчей с зарубежными клубами

Генеральный директор московского «Динамо» высказался на тему возможности проведения товарищеских матчей с зарубежными командами.

Летом клуб выступит в турнире «Братский кубок», который пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. Участниками также станут столичный ЦСКА , сербские «Партизан» и ОФК.

Будут ли товарищеские матчи помимо «Братского кубка»? Будут. Но сообщать о них будем по мере готовности.

О том, можно ли ждать соперников не из России

Мы рассматриваем такие варианты, но сообщим о них, как только будут утверждены все организационные моменты.