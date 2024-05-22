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В «Динамо» рассматривают варианты товарищеских матчей с зарубежными клубами

вчера, 10:31

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался на тему возможности проведения товарищеских матчей с зарубежными командами.

Летом клуб выступит в турнире «Братский кубок», который пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. Участниками также станут столичный ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК.

Будут ли товарищеские матчи помимо «Братского кубка»? Будут. Но сообщать о них будем по мере готовности.

О том, можно ли ждать соперников не из России

Мы рассматриваем такие варианты, но сообщим о них, как только будут утверждены все организационные моменты.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:59
серьёзный подход, вдумчивый
альсато
альсато
вчера в 12:52
Северо Корейские футбольные клубы готовы сыграть с кем угодно и когда угодно!)))
556cyt888s6x
556cyt888s6x
вчера в 11:22
Надо больше играть чтобы проверить свою игру с другими клубами!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:02
Пригласите Леонида Викторовича (Шанхай Шеньхуа)....
Сейшелы и Фиджи простаивают....)))
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