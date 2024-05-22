В «Динамо» рассматривают варианты товарищеских матчей с зарубежными клубами

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался на тему возможности проведения товарищеских матчей с зарубежными командами.
Летом клуб выступит в турнире «Братский кубок», который пройдёт с 3 по 7 июля в Москве. Участниками также станут столичный ЦСКА, сербские «Партизан» и ОФК.
Будут ли товарищеские матчи помимо «Братского кубка»? Будут. Но сообщать о них будем по мере готовности.
О том, можно ли ждать соперников не из России
Мы рассматриваем такие варианты, но сообщим о них, как только будут утверждены все организационные моменты.
Сейшелы и Фиджи простаивают....)))
Сейшелы и Фиджи простаивают....)))