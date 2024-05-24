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Расписание Лиги чемпионов поменяется из-за нового формата

сегодня, 00:13

Расписание Лиги чемпионов сезона 2024/25 поменяется из-за смены формата и увеличения числа участников (36 вместо 32).

Теперь матчи общей таблицы (замена группового этапа в новом формате) будут проходить со вторника по четверг. Ранее матчи Лиги чемпионов проходили только по вторникам и средам.

Также увеличится количество игровых недель, так как команды будут играть по 8 матчей в общей таблице (вместо 6 на групповом этапе), и 2 стыковых матча для выхода в плей-офф при финише с 9-го по 24-е местах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:48
не всякие перемены к лучшему !
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:24
Люди которые против этого формата, поймите, в принципе все осталось так, как было, просто вместо того чтобы смотреть 3 матча по два раза (дома и в гостях) будем смотреть 6 матчей с разными командами, и еще добавились пару участников. Что в этом плохого? Мне лично нравится
Nazi
Nazi
сегодня в 09:59
Опять все ноют😁. Что плохого в том что у грандов теперь гарантированные 2 матча с иже подобными? То есть любая команда из 8 сильнейших обязательно сыграет с 2 подобнвми командами ГАРАНТИРОВАННО. Плюс опять таки гарантированные 2 матча с околотопами, то есть очень сильными клубами. Да и еще 2 матча с командами третьего уровня, куда например могут затесаться сильные клубы. И это веселье будет вместо унылых матчей типа Сити Копенгаген, Копенгаген Сити чисто для примера..
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:45
Хорошо бы, чтоб играли еще в разное время, чтоб в день по 2 игры смотреть))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 06:50
выгодно букмекерам телевидению и естественно УЕФе больше матчей больше доход от рекламы больше денег в карманы, но никак не выгодно самим игрокам нагрузки травмы и тд и тп
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:38
Для кого то эта реформа нужна... только для кого?
adekvat
adekvat ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 06:07
Добавятся лишнии матчи ни кому не интересные, то еще удовольствие.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:36
Надеюсь больше не будут реформ
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:14
Посмотрим что из этой затеи выйдет
,
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:30
Всё правильно, удовольствие нужно растягивать...
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