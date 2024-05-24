Расписание Лиги чемпионов поменяется из-за нового формата

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сегодня, 00:13

Расписание Лиги чемпионов сезона 2024/25 поменяется из-за смены формата и увеличения числа участников (36 вместо 32).

Теперь матчи общей таблицы (замена группового этапа в новом формате) будут проходить со вторника по четверг. Ранее матчи Лиги чемпионов проходили только по вторникам и средам.

Также увеличится количество игровых недель, так как команды будут играть по 8 матчей в общей таблице (вместо 6 на групповом этапе), и 2 стыковых матча для выхода в плей-офф при финише с 9-го по 24-е местах.