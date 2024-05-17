Клуб 5-й английской лиги проведёт товарищеские матчи с тремя клубами АПЛ

Клуб Национальной Лиги Англии «Борэм Вуд» объявил о проведении летних товарищеских матчей с тремя клубами АПЛ.
Команда сыграет с «Арсеналом» (13.08), «Брентфордом» (23.07) и «Челси» (27.07).
Игры пройдут на домашнем стадионе «Борэм Вуда».
Клуб Национальной Лиги Англии «Борэм Вуд» объявил о проведении летних товарищеских матчей с тремя клубами АПЛ.
Команда сыграет с «Арсеналом» (13.08), «Брентфордом» (23.07) и «Челси» (27.07).
Игры пройдут на домашнем стадионе «Борэм Вуда».
Может уж тогда какую-нибудь дворовую команду осчастливили?)
Может уж тогда какую-нибудь дворовую команду осчастливили?)