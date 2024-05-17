Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Клубы 2024

Клуб 5-й английской лиги проведёт товарищеские матчи с тремя клубами АПЛ

сегодня, 00:45

Клуб Национальной Лиги Англии «Борэм Вуд» объявил о проведении летних товарищеских матчей с тремя клубами АПЛ.

Команда сыграет с «Арсеналом» (13.08), «Брентфордом» (23.07) и «Челси» (27.07).

Игры пройдут на домашнем стадионе «Борэм Вуда».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В сборной Конго не против сыграть товарищеский матч с Россией
Вчера, 16:41
Официально«Балтика» станет номинальным хозяином поля в Суперфинале Кубка России
Вчера, 08:26
В «Динамо» допустили возможность участия Овечкина в летнем турнире
13 мая
ЦСКА может пригласить Тошича для участия в Братском кубке
13 мая
ОфициальноВ июле пройдёт Братский кубок с участием команд из Сербии
13 мая
В РФС объяснили, почему сборная России летом сыграет только один матч
09 мая
Сортировать
Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:51
С чего бы это такой интерес клубов АПЛ к клубу из 5-ой лиги?
Может уж тогда какую-нибудь дворовую команду осчастливили?)
5vhhpz7g7dq8
5vhhpz7g7dq8
сегодня в 07:53
0-20 или примерно так.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:53
Наклепают 3 авоськи мячей...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:37
Трибуны будут заполнены
ОПС
ОПС
сегодня в 03:54
А все так интересно, на каких условиях пройдут эти матчи. Чем то ведь завлекли эти не самые последние клубы в Боремвуд.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:49
Красиво жить не запретишь... Вместо груши?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 