Конте готов снизить требования по зарплате ради перехода в «Наполи»

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вчера, 08:39

близок к назначению на пост главного тренера «Наполи».

Специалист снизил требования по зарплате, чтобы перейти в эту команду, а глава клуба хочет уже сегодня определиться с новым рулевым коллектива.

Другой кандидат на пост тренера «Наполи» — , в ближайшее время обсудит с «Аталантой» свое будущее на фоне победы в Лиге Европы. Специалист хочет гарантий относительно ключевых трансферов и контракт на 3 года, но ему предлагают двухлетнее соглашение.

Нынешний наставник «Наполи» уйдет из команды по окончании текущего сезона и сосредоточится на работе со сборной Словакии.