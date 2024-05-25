Конте готов снизить требования по зарплате ради перехода в «Наполи»

Антонио Конте близок к назначению на пост главного тренера «Наполи».
Специалист снизил требования по зарплате, чтобы перейти в эту команду, а глава клуба Аурелио Де Лаурентис хочет уже сегодня определиться с новым рулевым коллектива.
Другой кандидат на пост тренера «Наполи» — Джан Пьеро Гасперини, в ближайшее время обсудит с «Аталантой» свое будущее на фоне победы в Лиге Европы. Специалист хочет гарантий относительно ключевых трансферов и контракт на 3 года, но ему предлагают двухлетнее соглашение.
Нынешний наставник «Наполи» Франческо Кальцона уйдет из команды по окончании текущего сезона и сосредоточится на работе со сборной Словакии.