Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

Конте готов снизить требования по зарплате ради перехода в «Наполи»

вчера, 08:39

Антонио Конте близок к назначению на пост главного тренера «Наполи».

Специалист снизил требования по зарплате, чтобы перейти в эту команду, а глава клуба Аурелио Де Лаурентис хочет уже сегодня определиться с новым рулевым коллектива.

Другой кандидат на пост тренера «Наполи» — Джан Пьеро Гасперини, в ближайшее время обсудит с «Аталантой» свое будущее на фоне победы в Лиге Европы. Специалист хочет гарантий относительно ключевых трансферов и контракт на 3 года, но ему предлагают двухлетнее соглашение.

Нынешний наставник «Наполи» Франческо Кальцона уйдет из команды по окончании текущего сезона и сосредоточится на работе со сборной Словакии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиГасперини решил остаться в «Аталанте». Конте близок к назначению в «Наполи»
Вчера, 17:59
Стив Брюс планирует вернуться к работе после почти двухлетнего перерыва
Вчера, 14:25
Компани станет главным тренером «Баварии»
Вчера, 14:08
Бордалас дал комментарий на тему своего будущего
Вчера, 13:55
СлухиВ «Баварии» считают, что Тухель провалил переговоры с клубом из-за МЮ
Вчера, 10:56
Гвардиола может продлить контракт с «Манчестер Сити» ещё на год
Вчера, 08:53
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:08
пусть, пусть рискнёт !
adekvat
adekvat
вчера в 10:26
А он в курсе что ведущие игроки разбегутся в конце сезона.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 08:56
Кальсоны не помогли Наполи..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 