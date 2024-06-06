Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Клубы АПЛ проголосовали за использование системы VAR

вчера, 16:33

Девятнадцать клубов АПЛ проголосовали за сохранение системы VAR. Против высказался только «Вулверхэмптон». Таким образом, система VAR продолжит работать на матчах АПЛ.

После голосования представитель лиги выступил с заявлением.

Хотя VAR принимает более точные решения, было решено, что необходимо внести улучшения на благо игры и болельщиков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Перевод с Твиттер журналиста Бен Джейкобса Фото: Официальный сайт УЕФА
В РФС заявили, что Россия входит в топ-10 стран по развитию судейства и VAR
Вчера, 22:26
АПЛ не откажется от ВАР
05 июня
РФС ведёт переговоры с Китаем об обмене судьями
02 июня
Каманцев подвёл итоги работы судей в прошедшем сезоне
02 июня
ОфициальноКарасёв — главный арбитр Суперфинала Кубка России
29 мая
ЦСКА — единственный клуб, обратившийся в ЭСК по итогам последнего тура РПЛ
28 мая
Сортировать
Все комментарии
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:52
ВАР годится только для определения офсайда, остальное трактуется по-разному.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:27
Система ВАР не до конца продумана, это просматривается и по матчам РПЛ и по играм в АПЛ и на других полянах.
Человеческий фактор тут как тут и не редкость когда у судей ВАР "замыливается" глаз, причем в одностороннем направлении.
Примеры здесь уже привели (DXTK ответ shlomo (раскрыть) 89 / 296)
Мну кажется очень правильное предложение здесь прозвучало от shlomo 51 / 296: "....Жду когда УЕФА разрешит тренерам 2-3 раза за матч запрашивать просмотр вар"
Пусть это займёт какую то часть времени проведения матча, но уменьшит дикие погрешности и ошибки которые влияют на окончательный результат встречи.
pomor45
pomor45
вчера в 17:53
Футбол очень сложная система, чреватая непредсказуемыми проявлениями, если ею не управлять. ВАР проявляет себя отличным инструментом такого управления.
DXTK
DXTK ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:35, ред.
Как раз на матчах Вулверхэмптона из за вар и было больше принято неверных решений. Волки из-за нелепого судейства в АПЛ, походу сезона не досчитались несколько важных очков.

PS Если я не ошибаюсь, то перед Вулвз даже официально извинились, из-за судейских ошибок которые с ВАР их допустили.
lotsman
lotsman
вчера в 17:14
ВАР вошёл в футбол навечно. Вот только времени много на эти просмотры уходит, это минус.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:05
Потом паузы какие нить попросят сделать)))
shlomo
shlomo
вчера в 16:55
Вулверхэмптон как раз и был инициатором голосования за отмену....Жду когда УЕФА разрешит тренерам 2-3 раза за матч запрашивать просмотр вар, как в волейболе. Вроде речь об этом уже была, должно быть интересно...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:52
У себя дома можно командовать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 