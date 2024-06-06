Клубы АПЛ проголосовали за использование системы VAR

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вчера, 16:33

Девятнадцать клубов АПЛ проголосовали за сохранение системы VAR . Против высказался только «Вулверхэмптон». Таким образом, система VAR продолжит работать на матчах АПЛ .

После голосования представитель лиги выступил с заявлением.