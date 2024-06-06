Клубы АПЛ проголосовали за использование системы VAR

Девятнадцать клубов АПЛ проголосовали за сохранение системы VAR. Против высказался только «Вулверхэмптон». Таким образом, система VAR продолжит работать на матчах АПЛ.
После голосования представитель лиги выступил с заявлением.
Хотя VAR принимает более точные решения, было решено, что необходимо внести улучшения на благо игры и болельщиков.
PS Если я не ошибаюсь, то перед Вулвз даже официально извинились, из-за судейских ошибок которые с ВАР их допустили.
PS Если я не ошибаюсь, то перед Вулвз даже официально извинились, из-за судейских ошибок которые с ВАР их допустили.
Человеческий фактор тут как тут и не редкость когда у судей ВАР "замыливается" глаз, причем в одностороннем направлении.
Примеры здесь уже привели (DXTK ответ shlomo (раскрыть) 89 / 296)
Мну кажется очень правильное предложение здесь прозвучало от shlomo 51 / 296: "....Жду когда УЕФА разрешит тренерам 2-3 раза за матч запрашивать просмотр вар"
Пусть это займёт какую то часть времени проведения матча, но уменьшит дикие погрешности и ошибки которые влияют на окончательный результат встречи.
Человеческий фактор тут как тут и не редкость когда у судей ВАР "замыливается" глаз, причем в одностороннем направлении.
Примеры здесь уже привели (DXTK ответ shlomo (раскрыть) 89 / 296)
Мну кажется очень правильное предложение здесь прозвучало от shlomo 51 / 296: "....Жду когда УЕФА разрешит тренерам 2-3 раза за матч запрашивать просмотр вар"
Пусть это займёт какую то часть времени проведения матча, но уменьшит дикие погрешности и ошибки которые влияют на окончательный результат встречи.