Каманцев подвёл итоги работы судей в прошедшем сезоне

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС высказался о работе арбитров в прошедшем сезоне.

Мы видим позитивную динамику. К сожалению, повышение контактов и единоборств пока воспринимается адекватно не всеми болельщиками. Но мы начали двигаться в намеченном направлении. Надеюсь, что в следующем сезоне будем также двигаться вперёд.

Судейских скандалов стало меньше? Может быть, их не стало меньше, но этот сезон был самым сложным за последние пять-семь лет. Сейчас гораздо более сложный период с соревновательной точки зрения, но мы прошли максимально без скандалов. Да, эмоции были, недовольство всегда будет. Но это связано с оголённым нервом функционеров.