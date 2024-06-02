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Каманцев подвёл итоги работы судей в прошедшем сезоне

вчера, 10:14

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев высказался о работе арбитров в прошедшем сезоне.

Мы видим позитивную динамику. К сожалению, повышение контактов и единоборств пока воспринимается адекватно не всеми болельщиками. Но мы начали двигаться в намеченном направлении. Надеюсь, что в следующем сезоне будем также двигаться вперёд.

Судейских скандалов стало меньше? Может быть, их не стало меньше, но этот сезон был самым сложным за последние пять-семь лет. Сейчас гораздо более сложный период с соревновательной точки зрения, но мы прошли максимально без скандалов. Да, эмоции были, недовольство всегда будет. Но это связано с оголённым нервом функционеров.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:14
чем дальше в лес ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:34
"К сожалению, повышение контактов и единоборств пока воспринимается адекватно не всеми болельщиками." - А при чём в данном случае болельщики? Главное , что бы это адекватно и строго согласно правил воспринималось судьями ! А вот насчёт "позитивной динамики и движения вперёд в намеченном направлении " - здесь как раз многие болельщики выразили бы сомнение и поспорили с Председателем СК и ЭСК...)
j74q3msk4ut4
j74q3msk4ut4
вчера в 10:19
В работе судьи Иванова из Ростова нет никакой позитивной динамики, как был непрофессионалом, так и остался. Зачем нужны такие судьи?
Гость
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